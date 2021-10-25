Планшет Huawei MatePad T 10s для геймеров: игры без перерыва

Для увлекательных и зрелищных видеоигр с реалистичной графикой и объемным звуком больше не нужны дорогая консоль и геймерский компьютер. Современные технологии теперь развиты настолько, что позволяют вместить мощнейшую начинку в компактный планшет диагональю 10,1 дюйма.

Одним из самых активных участников рынка продуктов для геймеров становится Huawei. Бренд только что представил игровой монитор, а с 26 октября начнет продавать в России четыре новые конфигурации игрового планшета Huawei MatePad T 10s, характеристики которого уже раскрыты.

Несмотря на узкие рамки (благодаря им удалось увеличить полезную площадь экрана), Huawei MatePad T 10s удобно держать в руках. Разрешение 1920x1200 делает пиксели незаметными - картинка максимально четкая, а игровая графика - реалистичная.

Часто любители видеоигр страдают от чрезмерной нагрузки на глаза. Это происходит из-за того, что многие экраны излучают синий свет. В Huawei MatePad T 10s установлен сертифицированный TÜV Rheinland фильтр, устраняющий этот свет, и любая работа на планшете, будь то игра или веб-серфинг, становится комфортной для глаз.

Помимо фильтра синего света, планшет имеет еще несколько уровней защиты зрения. Например, при низком окружающем освещении автоматически активируется темный режим, в котором снижается яркость экрана. А для режима электронной книги есть отдельный вид подсветки, когда резкость, яркость и насыщенность имитируют лист бумаги.

Фото: Huawei

Еще одна фишка экрана Huawei MatePad T 10s - алгоритм ClariVu, который с помощью искусственного интеллекта повышает разрешение видеоконтента, если оно оказалось ниже FullHD. В результате графика становится более четкой и приятной глазу.

За звук в Huawei MatePad T 10s отвечает акустическая система, созданная при участии Harman/Kardon. Эта компания уже несколько десятилетий специализируется на производстве аудиотехники и является одним из признанных экспертов в области звука.

Эксперты Harman/Kardon отвечали за настройку двух крупных динамиков в MatePad T 10s, расположенных по бокам экрана. Благодаря своему размеру они могут воспроизводить сочный бас, делая звучание максимально насыщенным. Объемный звук 9.1 чувствуется как в играх, так и при прослушивании музыки или просмотре кино. Эффективность объемного звучания была подтверждена в ходе специальных слепых тестов.

А что с быстродействием? В Huawei MatePad T 10s установлен процессор HiSilicon Kirin 710A.Чип отвечает за плавную графику в играх - геймер не заметит никаких замедлений или подтормаживаний. Система не перегревается, что является преимуществом планшета, и остается в комфортном для пользователя температурном режиме даже в самых "огненных" сражениях.

MatePad T 10s весит всего 450 граммов, а толщина корпуса составляет 7,85 миллиметра. Без подзарядки он работает весь день или пока у геймера не закончатся силы, ведь емкость аккумулятора - 5000 мАч.

Самое приятное - это цена. "Продвинутая" версия планшета с оперативной памятью 4 Гб, постоянным хранилищем 128 Гб и модулем LTE (чтобы быть на связи даже в полевых условиях) составляет 20 990 рублей. В продаже на российском рынке Huawei MatePad T 10s появится уже 26 октября.