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25.10.2021,  
14:44
Текст:  Юрий Гаврилов

Подлодки для Тихоокеанского флота строят с опережением графика

"До 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Причем строительство каждой подводной лодки идет с опережением графика", - сообщил главком ВМФ России Николай Евменов по итогам совещания, где обсуждали вопросы подводного кораблестроения.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

По словам адмирала, пополнение ТОФ новыми субмаринами - часть реализуемой минобороны и главкоматом ВМФ программы по оснащению подводной, надводной, воздушной и береговой составляющих Тихоокеанского флота. "Безусловно, что тихоокеанцы смогут еще более эффективно выполнять поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности и в дальней океанской зоне", - подчеркнул Евменов.

Напомним, что контракт на строительство этой серии подлодок был подписан в сентябре 2016 года. Первый подводный корабль -"Петропавловск-Камчатский" - передали ВМФ в ноябре 2019-го. Следующим стал "Волхов", он вошел в состав Тихоокеанского флота 24 октября прошлого года. А подлодка "Магадан" - в этом месяце. На четвертой в серии "Уфе" сейчас формируют легкий корпус, монтируют трубы, электролинии и устанавливают акустическое покрытие. Пятый и шестой подводные корабли - "Можайск" и "Якутск", находятся в процессе строительства.

Выбор подлодок для тихоокеанцев случайным, конечно, не назовешь. Прозванные на Западе за малошумность "черной дырой", российские дизель-электрические субмарины проекта 636.3 способны скрытно выполнять большой спектр задач на относительно небольших - до 300 метров - глубинах. Этот корабль может набирать под водой скорость в 18 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 суток и длиною в 7500 морских миль.

Усовершенствованная "Варшавянка" одинаково хорошо работает как по подводным, так по надводным и береговым целям. Там улучшены все средства связи, доработана аккумуляторная батарея, за счет применения непроникающих выдвижных устройств расширено пространство для 52 членов экипажа. Сливаясь с естественным шумом моря, субмарина обнаруживает цель на дистанции в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть засечена противником.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Эту свою способность несколько лет назад купленная Индией у России "Варшавянка" продемонстрировала в Бенгальском заливе. Там лодка проекта 636 на совместных с США и Японией учениях "Малабар" успешно атаковала американскую субмарину типа "Лос-Анжелес". Буквально напичканный современными гидроакустическими системами подводный корабль США так и не смог обнаружить "Варшавянку". Зато ее экипаж, незаметно для противника выйдя на ударную позицию, точно поразил американскую субмарину торпедами калибра 533-мм.

Надо сказать, что на лодки проекта 636.3 установили достаточно мощное вооружение. Каждая имеет на борту шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". Именно с его помощью несколько лет назад черноморцы из акватории Средиземного моря атаковали крылатыми ракетами позиции и хорошо укрепленные объекты международных террористов в Сирии. А еще эта субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".

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Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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