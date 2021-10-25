Подорожают ли в России гречка и овсянка

В Минсельхозе заявили, что производимых в России круп хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Ведомство сообщило об этом на фоне новостей о грядущем росте цен на гречку, овсянку и хлопья. При этом в министерстве не отрицают, что производителям круп приходится работать в условиях роста цен.

Как сообщает минсельхоз, объемы производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Так, по данным министерства, в этом году под гречиху были засеяны 975,9 тысячи гектаров, что на 12,1% больше, чем в прошлом году. К 22 октября собрано уже 837,5 тысячи тонн урожая, что также больше прошлогодних показателей на 22 тысячи тонн. Минсельхоз заявил об этом на фоне новостей о том, что производители намерены в ноябре поднять цены на гречку, овсянку и хлопья на 10-20%. Компании пожаловались, что цена полипропиленовой и картонной тары за двенадцать месяцев выросла на 100% и более, а российское сырье подорожало на 30%.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в среднем стоила 102,5 рубля за килограмм, овсяная и перловая - 45,2 рубля, а хлопья "Геркулес" - 80,4 рубля. В сентябре цены на гречку в магазинах выросли до десятилетнего максимума, преодолев отметку в 100 рублей.

Конкретного ответа на вопрос, будет ли и дальше расти потребительская стоимость крупы или нет, минсельхоз не дает. Там не отрицают, что производители круп вынуждены работать в условиях постоянного роста цен на удобрения, топливо, логистику, электричество, упаковку. Несмотря на это, в министерстве уверены, что "сельхозпроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли".

"Производство круп не является высокомаржинальным бизнесом, в отрасли действуют несколько крупных интегрированных производителей и множество мелких фасовщиков-дистрибьюторов. Часть компаний может за счет маржи сдержать цены, но работающие в логистически сложных регионах компании, вероятно, будут перекладывать рост себестоимости на конечные цены", - говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Что касается гречки, то не последнюю роль в ценообразовании на нее играет экспорт. Он вновь стал возможным с 1 сентября - после окончания действия временного запрета. "Сейчас в основном активный экспорт и вызывает подорожание сырья для производства популярной крупы", - отмечает Снитко.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, за последнюю неделю цена за тонну гречихи снизилась почти на 1,2 тысячи рублей. "Повышение закупочных цен на зерно фиксировалось в начале октября, когда в Алтайском крае на протяжении 15-18 дней шли осадки. Аграрии были вынуждены убирать зерно с высокой влажностью, что повлекло дополнительные затраты на сушку", - говорится в релизе краевого правительства.

По мнению Снитко, производство крупяных культур в России остается на одном уровне или сокращается, поскольку на крупы не растет спрос. Это касается всего ассортимента, кроме экспортирующихся гречихи и риса, отметила она.