Потушившего Вечный огонь киргизстанца приговорили к штрафу и работам

Свердловский районный суд Бишкека приговорил 18-летнего гражданина Киргизии к выплате штрафа в размере 30 тысяч сомов (около 26 тысяч рублей) и общественным работам за то, что он в апреле 2021-го потушил пламя Вечного огня.

Молодого человека признали виновным в совершении правонарушения по статье 120 ("Вандализм") Кодекса о проступках КР.

Об инциденте, случившемся вечером 6 апреля, стало известно после того, как на видеоролик, снятый двумя подростками и выложенный в социальной сети, обратили внимание другие пользователи. Один из вандалов под крик "До конца!" тушил пламя Вечного огня на площади Победы в столице республики.

На следующий день сотрудники Патрульной службы милиции задержали юношу. По его словам, он сделал это "ради хайпа".