Психологические экспертизы планируется проводить только в госучреждениях

Минюст России подготовил проект постановления правительства страны, расширяющий перечень видов экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями.

В частности, в список предлагается внести судебные баллистические, взрывотехнические, психологические, психиатрические и некоторые другие экспертизы. Важно: речь идет только о тех экспертных исследованиях, которые проводятся по уголовным делам и при проведении проверок сообщений о преступлении.

Как отметил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, включение в проект постановления указанных видов экспертиз вызвано необходимостью повысить качество экспертных исследований при рассмотрении соответствующих категорий дел.

При этом Забарчук обратил внимание на то, что принятие проекта постановления не повлечет нарушения принципа состязательности сторон. Так как в качестве доказательств по делу могут представляться любые документы и материалы, в том числе акты экспертных исследований, выполненные во внепроцессуальном порядке. Иными словами, правоохранительные органы смогут обращаться за подобными экспертизами только в госучреждения. Однако у защиты руки не так связаны. Если адвокат принесет в суд заключение частного эксперта, судья должен его изучить.

Одним из главных принципов судебной экспертизы является принцип независимости эксперта. Судебно-экспертные учреждения Минюста России являются независимой экспертной структурой, свободной от какой-либо ведомственной заинтересованности, не подчиненной органам дознания, следствия или судам.