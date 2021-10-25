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25.10.2021 23:19
Рубрика: Власть

Путин наградил Зорькина и Бутмана

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о государственных наградах.

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Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечен председатель Конституционного суда Валерий Зорькин - "за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность". Орденами Александра Невского награждены заместитель председателя КС Сергей Маврин и судья КС Юрий Рудкин, орденами Почета - судьи КС Людмила Жаркова, Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова и Николай Мельников. Орденов Дружбы Владимир Путин удостоил судей КС Гадиса Гаджиева, Александра Кокотова и Владимира Ярославцева.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин получил почетное звание "Заслуженный строитель РФ", а вологодский губернатор Олег Кувшинников - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени - "за большой вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и многолетнюю добросовестную работу".

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости www.ria.ru
Путин наградил Маслякова орденом

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев отмечен орденом Пирогова "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции". Награды получили еще целый ряд врачей. Путин также наградил медалью "За спасение погибавших" четырех граждан.

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