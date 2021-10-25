Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID

Владимир Путин дал указания дать россиянам, которые решили сделать прививку от коронавируса, два выходных с сохранением заработной планы.

До 15 ноября губернаторы должны доложить президенту РФ о результатах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Также Путин дал поручение значительно увеличить охват тестирования на COVID-19 по всей стране. Кроме того, он призвал предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Об этом нужно будет доложить тоже до 15 ноября.