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25.10.2021 15:37
Рубрика: Власть

Путин поручил Генпрокуратуре проверить качество продуктов

Текст: Кира Латухина
Президент дал поручение Генеральной прокуратуре до конца года провести проверку соблюдения федеральными и региональными властями, а также организациями требований законодательства по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кабмин должен завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции, сформировав механизм ее прослеживаемости. При этом потребители должны иметь возможность получить достоверные данные в цифровом формате о происхождении компонентов продуктов. А государственные информационные системы необходимо дополнить функцией обработки данных производственного и лабораторного контроля, а также поэтапно - сведениями, характеризующими безопасность и качество пищевой продукции. Доклад нужно подготовить к апрелю следующего года, затем представлять его раз в полгода.

Фото: iStock
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Еще правительству поручено проработать до декабря вопрос исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности.

Совместно с РАН кабмин до 1 января 2022 года должен актуализировать нормы потребностей граждан в энергии и веществах, а также перечень рекомендаций по рациональным нормам потребления продуктов, и привести в соответствие с этими нормами показатели в сфере обеспечения продовольственной безопасности в документах стратегического планирования.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Правительство Генпрокуратура

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