Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС

Президент России Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, а также с 30-летием создания Федеральной таможенной службы (ФТС). Видеообращение главы государства прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась, отметил Путин. После ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство, которое является "прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны", - цитирует РИА Новости российского лидера.

Он подчеркнул, что ФТС играет важную роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешнеторговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Сотрудники службы совершенствуют методы работы, осваивают передовые технологии и стремятся сделать таможенную службу "по-настоящему современной, динамичной государственной структурой".

Президент отметил, что широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры быстрыми и удобными для граждан и представителей бизнеса. Все это повышает конкурентоспособность экономики и делает жизнь граждан более комфортной, подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что ведомство продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом и на укрепление доверия со стороны общества. В числе приоритетов работы таможни российский лидер назвал также активное содействие углублению интеграции на евразийском пространстве.