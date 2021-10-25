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25.10.2021 02:58
Рубрика: Власть

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, а также с 30-летием создания Федеральной таможенной службы (ФТС). Видеообращение главы государства прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Сергей Куксин
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За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась, отметил Путин. После ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство, которое является "прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны", - цитирует РИА Новости российского лидера.

Он подчеркнул, что ФТС играет важную роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешнеторговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Сотрудники службы совершенствуют методы работы, осваивают передовые технологии и стремятся сделать таможенную службу "по-настоящему современной, динамичной государственной структурой".

Президент отметил, что широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры быстрыми и удобными для граждан и представителей бизнеса. Все это повышает конкурентоспособность экономики и делает жизнь граждан более комфортной, подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что ведомство продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом и на укрепление доверия со стороны общества. В числе приоритетов работы таможни российский лидер назвал также активное содействие углублению интеграции на евразийском пространстве.

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