Раскрашенную под хохлому ракету "Союз" вывезли на старт на Байконуре

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18", украшенную под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода, вывезли на стартовый стол на космодроме Байконур.

Как рассказали в Роскосмосе, транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05.30 по московскому времени. После проведения операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания на стартовом комплексе специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций ракеты с наземным оборудованием предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса. Затем - заключительные операции на "нуле".

Запуск ракеты с "Прогрессом" намечен на 28 октября в 3.00 мск. Стыковка корабля к модулю "Звезда" МКС - на 30 октября в 4.34 мск. Новый "космический грузовик" доставит на Международную космическую станцию 470 кг топлива, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Ракету украсили в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Изображение под хохлому нанесли на боковые блоки первой и третьей ступеней ракеты. На вторую ступень наклеили стикер с поздравительной надписью к юбилею, сообщает РИА Новости. В прошлом году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.