Большинство москвичей останутся дома во время нерабочей недели

Значительная часть жителей России, и Москвы в частности, во время нерабочей недели останутся дома. Как рассказали "РГ" в пресс-службе одного из крупнейших сервисов бронирования "Туту.ру", вопреки сообщениям некоторых СМИ, никакого взрывного спроса на авиабилеты нет. Однако данные Aviasales показывают, что билеты до Сочи из Москвы расхватали за несколько дней.

Стоимость авиаперелета к Черному морю за несколько дней до объявления ограничений выросла с 7-8 до 12 тысяч рублей. При этом уже сейчас мест на многих рейсах не осталось. Заметен спрос и на железнодорожные билеты в Москву из ряда регионов. Впрочем, судя по опросам ряда столичных Telegram-каналов, лишь 14 процентов респондентов готовы отправиться в путешествие во время обострения ситуации с коронавирусом. Большинство россиян остаются дома по разным причинам. Страхи из-за пандемии испытывают не более 10 процентов опрошенных. Большая часть людей хотят либо отоспаться дома, либо уехать на дачу, благо погода еще позволяет. Еще процентов у 15 просто нет ресурсов на незапланированные поездки.

Примечательно, что незадолго до объявления нерабочей недели "Туту.ру" опросил на своем сайте более 1600 посетителей и выяснил, что в ноябрьские праздники только 26 процентов планировали путешествия - и то по России. За рубеж рвались лишь 7 процентов опрошенных. Но это было до новостей о вспышке коронавируса. Как

только власти объявили о дополнительных нерабочих днях, ряд сервисов отметил рост бронирования авиабилетов. Однако в целом ажиотажа, о котором пишут СМИ и Telegram-каналы, не наблюдается, констатировали в "Туту.ру". Больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет.

А чем же планируют заняться горожане во время ноябрьской паузы? По данным опроса, проведенного "Туту.ру" в начале октября, 15 процентов опрошенных еще до новостей о локдауне планировали поехать всей семьей на дачу. И это, по оценкам столичных властей, едва ли не самый лучший вариант для длинных выходных.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предсказали рост продажи путевок. Тем более что все популярные курортные направления, в частности, Турция и Египет, открыты. Свободно можно добраться в Сочи и Санкт-Петербург. Другой вопрос, что во многих странах и городах действуют опеределенные ограничения. Поэтому далеко не везде возможен полноценный отдых, в особенности это касается тех, кто пока не привился.