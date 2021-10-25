Большинство москвичей останутся дома во время нерабочей недели

Новости

В Гидрометцентре рассказали о приближении новой "волны тепла" 00:39
Гинцбург: QR-коды нужно сохранить до достижения коллективного иммунитета 00:28
ВОЗ: Человечество имеет все инструменты для победы над пандемией 24.10.2021
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 24.10.2021
Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке 24.10.2021
Коронавирусом инфицированы 1 337 военнослужащих Вооруженных сил 24.10.2021
Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств 24.10.2021
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США 24.10.2021
Москвичей ждет самая холодная ночь с начала лета 24.10.2021
В РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы за нарушение границы 24.10.2021
"Реал" обыграл в гостях "Барселону" 24.10.2021
Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат 24.10.2021
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 24.10.2021
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 24.10.2021
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 24.10.2021
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 24.10.2021
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 24.10.2021
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 24.10.2021
В Госдуме оценили решение США по визам для россиян 24.10.2021
Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры 24.10.2021
Умерла актриса из "Полтергейста" Марта Генри 24.10.2021
Петербургские ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири 24.10.2021
В Подмосковье упал легкомоторный самолет 24.10.2021
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 24.10.2021
Путин рассказал Беннету о медведях в Сочи 24.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 00:07
Рубрика: Общество

Большинство москвичей останутся дома во время нерабочей недели

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8594)
Значительная часть жителей России, и Москвы в частности, во время нерабочей недели останутся дома. Как рассказали "РГ" в пресс-службе одного из крупнейших сервисов бронирования "Туту.ру", вопреки сообщениям некоторых СМИ, никакого взрывного спроса на авиабилеты нет. Однако данные Aviasales показывают, что билеты до Сочи из Москвы расхватали за несколько дней.

Стоимость авиаперелета к Черному морю за несколько дней до объявления ограничений выросла с 7-8 до 12 тысяч рублей. При этом уже сейчас мест на многих рейсах не осталось. Заметен спрос и на железнодорожные билеты в Москву из ряда регионов. Впрочем, судя по опросам ряда столичных Telegram-каналов, лишь 14 процентов респондентов готовы отправиться в путешествие во время обострения ситуации с коронавирусом. Большинство россиян остаются дома по разным причинам. Страхи из-за пандемии испытывают не более 10 процентов опрошенных. Большая часть людей хотят либо отоспаться дома, либо уехать на дачу, благо погода еще позволяет. Еще процентов у 15 просто нет ресурсов на незапланированные поездки.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Зафиксирован всплеск интереса россиян к дальним поездкам

Примечательно, что незадолго до объявления нерабочей недели "Туту.ру" опросил на своем сайте более 1600 посетителей и выяснил, что в ноябрьские праздники только 26 процентов планировали путешествия - и то по России. За рубеж рвались лишь 7 процентов опрошенных. Но это было до новостей о вспышке коронавируса. Как

только власти объявили о дополнительных нерабочих днях, ряд сервисов отметил рост бронирования авиабилетов. Однако в целом ажиотажа, о котором пишут СМИ и Telegram-каналы, не наблюдается, констатировали в "Туту.ру". Больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет.

А чем же планируют заняться горожане во время ноябрьской паузы? По данным опроса, проведенного "Туту.ру" в начале октября, 15 процентов опрошенных еще до новостей о локдауне планировали поехать всей семьей на дачу. И это, по оценкам столичных властей, едва ли не самый лучший вариант для длинных выходных.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предсказали рост продажи путевок. Тем более что все популярные курортные направления, в частности, Турция и Египет, открыты. Свободно можно добраться в Сочи и Санкт-Петербург. Другой вопрос, что во многих странах и городах действуют опеределенные ограничения. Поэтому далеко не везде возможен полноценный отдых, в особенности это касается тех, кто пока не привился.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мария Захарова высказалась о решении Госдепа по визам для россиян
Кормящим мамам разрешили прививаться "Спутником V"
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности