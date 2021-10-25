Большинство москвичей останутся дома во время нерабочей недели

Стоимость авиаперелета к Черному морю за несколько дней до объявления ограничений выросла с 7-8 до 12 тысяч рублей. При этом уже сейчас мест на многих рейсах не осталось. Заметен спрос и на железнодорожные билеты в Москву из ряда регионов. Впрочем, судя по опросам ряда столичных Telegram-каналов, лишь 14 процентов респондентов готовы отправиться в путешествие во время обострения ситуации с коронавирусом. Большинство россиян остаются дома по разным причинам. Страхи из-за пандемии испытывают не более 10 процентов опрошенных. Большая часть людей хотят либо отоспаться дома, либо уехать на дачу, благо погода еще позволяет. Еще процентов у 15 просто нет ресурсов на незапланированные поездки.
Примечательно, что незадолго до объявления нерабочей недели "Туту.ру" опросил на своем сайте более 1600 посетителей и выяснил, что в ноябрьские праздники только 26 процентов планировали путешествия - и то по России. За рубеж рвались лишь 7 процентов опрошенных. Но это было до новостей о вспышке коронавируса. Как
только власти объявили о дополнительных нерабочих днях, ряд сервисов отметил рост бронирования авиабилетов. Однако в целом ажиотажа, о котором пишут СМИ и Telegram-каналы, не наблюдается, констатировали в "Туту.ру". Больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.
Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет.
А чем же планируют заняться горожане во время ноябрьской паузы? По данным опроса, проведенного "Туту.ру" в начале октября, 15 процентов опрошенных еще до новостей о локдауне планировали поехать всей семьей на дачу. И это, по оценкам столичных властей, едва ли не самый лучший вариант для длинных выходных.
Ранее в Ассоциации туроператоров России предсказали рост продажи путевок. Тем более что все популярные курортные направления, в частности, Турция и Египет, открыты. Свободно можно добраться в Сочи и Санкт-Петербург. Другой вопрос, что во многих странах и городах действуют опеределенные ограничения. Поэтому далеко не везде возможен полноценный отдых, в особенности это касается тех, кто пока не привился.