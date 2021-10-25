Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Военное ведомство РФ сообщило, что по решению министра обороны Сергея Шойгу в Тульскую область для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно направили специалистов медицинской службы Вооруженных сил. Это было сделано в ответ на обращение к министру обороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Известно, что команда из 35 человек займется в регионе консультациями коллег и пациентов, а также лечением больных COVID-19. Эту группу армейских медиков сформировали из представителей медицинских подразделений и организаций Западного военного округа. "В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков", - напомнили в Минобороны РФ.

В состав дополнительных врачебно-сестринских бригад включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Это, в том числе реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.