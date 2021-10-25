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25.10.2021 10:58

Глава Липецкой области обсудил со студентами возможности для работы

Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово-технологического. Разговор шел о будущем их выпускников, ведь профессии повара, технолога, товароведа, бухгалтера и другие, которым обучают в этих учебных заведениях, сегодня одни из самых низкооплачиваемых в регионе.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Игорь Артамонов поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать, и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Ему ответили, что многие уже подрабатывают с теми навыками, которые имеют, а также попросили обратить внимание на небольшую стипендию.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход.

Студенты предложили главе региона организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы они могли получать опыт работы и учиться зарабатывать.

- Мы поговорим с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в простом труде специалистов близких к вашим профессиям. - отметил Игорь Артамонов. - Рассмотрим вопрос создания пекарни и кафе на базе техникума общественного питания. Надеюсь, в итоге, мы получим более подготовленных специалистов с высоким доходом.

Актив студентов вместе с руководством техникумов подготовят предложения по модификации учебного процесса, которые будут рассмотрены главной региона в ближайшее время.

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