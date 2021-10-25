Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве

В Пресненском районе Москвы иномарка на большой скорости сбила павильон и врезалась в стену дома. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:00 на Конюшковской ул., в районе д. 34. Белый автомобиль мчался по правой полосе, пытаясь побыстрее проехать на зеленый свет. Не справившись с управлением и не заметив, что впереди дорога уже, чем была, автомобиль выскочил на тротуар, сбил павильон и врезался в стену дома. По счастливой случайности за пару секунд до происшествия с дороги ушел один из пешеходов, поэтому никто из прохожих не пострадал.

О состоянии водителя машины не сообщается.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.