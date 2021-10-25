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25.10.2021 08:05
Рубрика: Власть

Ленинградский проспект станет самой "зеленой" магистралью Москвы

Текст: Ирина Огилько
Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях в Москве этой осенью. Самым озелененным станет Ленинградский проспект. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников, - отметил чиновник. - Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ "Лефортово".

В трех точках Москвы высадят почти 600 деревьев и 20 тысяч кустарников

Заместитель градоначальника подчеркнул, что озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы.

Больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.

В Комплексе городского хозяйства рассказали, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: их возраст от 10 до 20 лет, а высота - 3-7 метров.

Они высаживаются в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядная организация заменит их в рамках гарантийных обязательств.

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