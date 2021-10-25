Москвичам рассказали о секретной станции метро "Троице-Лыково"

Один из сотрудников столичного метро рассказал в TikTok-аккаунте рассказал о секретной станции "Троице-Лыково". Ролик собрал за несколько дней более миллиона просмотров и тысячи лайков.

Как сообщает специалист на городских схемах метро нет платформы "Троице-Лыково". С платформы следует проход к блоку служебных помещений. Здесь есть "много запутанных коридоров", кабина дежурного, электроподстанция и другие комнаты. "Есть даже Олег Владимирович - уборщик производственных помещений. Нет только пассажиров", - заметил рассказчик.

Станция находится на самом длинном перегоне московского метро - между станциями "Строгино" и "Крылатское". По нормам в таком тоннеле необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. В конце ролика работник подземки показал, как станция выглядит с улицы, а также добавил, что увидеть платформу можно и из поезда. Подписчики признались, что никогда не видели эту станцию и спросили, есть ли другие схожие. На что автор ролика ответил, что "Троице-Лыково" - единственная "секретная" станция столичного метро.