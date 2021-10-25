Москвичи высоко оценили белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба"

Сохранить и передать в своем творчестве красоту безграничной детской фантазии удается, по мнению мультипликаторов, прежде всего, мастерам анимационных фильмов. Это блестяще доказывает и творчество белорусского режиссера Елены Туровой, которая на днях пригласила москвичей на свою очередную премьеру полнометражного анимационного фильма "Звезды седьмого неба".

Мультфильм, созданный на киностудии "Беларусьфильм", высоко оценили и взрослые, и дети, выразив благодарность режиссеру "за добрую музыкальную сказку", - поделилась своими эмоциями пресс-секретарь студии Алена Астапович.

Среди авторитетных критиков, которые поздравили белорусских коллег "с замечательной работой высокого уровня", сообщила она, на премьере присутствовал и известный российский режиссер-мультипликатор Леонид Носырев. Автора классики советской мультипликации всегда с восторгом узнают по его лентам "Антошка", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Бременские музыканты" и "Каникулы Бонифация".

Кстати, работа над лентой, в основу которой положен сюжет из одноименной книги Геннадия Давыдько, продолжалась пять лет. Специально для проекта, сообщили на киностудии, композитор Леонид Ширин написал четыре десятка песен, которые исполнили белорусские артисты.

Что же касается содержания новой работы партнеров по Союзному государству, то оно достаточно азартно. "Шесть монстров закрывают все звезды. Люди перестают смотреть на небо и мечтать, отчего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит отправиться в путешествие и справиться со всеми коварными монстрами", - рассказали на киностудии.