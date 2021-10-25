"Мосводоканал" поставляет водопроводную воду, отвечающую всем требованиям

Московскому водопроводу 28 октября исполняется 217 лет. О прошлом, настоящем и будущем водоснабжения столицы "РГ" рассказал генеральный директор компании "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

Александр Михайлович, как изменились требования к водопроводной воде за 200 лет?

Александр Пономаренко: Историю московского водопровода мы отсчитываем от 1804 года, тогда воду просто перекачивали из Мытищ в город. Водоподготовка в современном представлении появилась фактически только через столетие. С развитием отрасли формировались и расширялись требования к конечному продукту, причем список контролируемых веществ и соединений растет год от года.

Московская вода успевает за нормативами?

Александр Пономаренко: "Мосводоканал" поставляет водопроводную воду, полностью удовлетворяющую всем требованиям. Это подтверждают более 2 миллионов анализов в год, которые делает наш Центр контроля качества воды, а также результаты проверок надзорными органами. При этом мы работаем над постоянным улучшением конечного продукта. Так, за последние годы отказались от применения жидкого хлора и перешли на более технологичный гипохлорит натрия, обновили оборудование, внедрив комбинированную технологию озонирования и сорбции на активированном угле. Также первыми в стране установили блок мембранной фильтрации.

Александр Пономаренко: Истории успеха "Мосводоканала" - 217 лет. Фото: Пресс-служба "Мосводоканала"

"Мосводоканал" своевременно реконструирует распределительные городские сети, причем в 90 процентах случаев применяются современные бестраншейные методы. Это позволяет не только гарантировать стабильное качество воды при транспортировке, но и минимизировать дискомфорт, связанный с земляными работами. Год за годом "Мосводоканал" становится удобнее для абонентов. Мы внедряем и расширяем цифровые сервисы: теперь основные показатели воды по конкретному адресу можно посмотреть на сайте, а с помощью чат-бота - передать показания счетчиков.

Москва расширяется, растет количество жителей, хватит ли столице чистой воды?

Александр Пономаренко: Хватит: проектная производительность станций водоподготовки "Мосводоканала" превышает сегодняшние потребности города более чем в два раза - заложено свыше 6 миллионов кубометров в сутки, а поставляем чуть менее 3. Это позволяет обеспечивать не только столицу, но и ряд городов Подмосковья, например, Дзержинский, Мытищи, Люберцы. География присутствия компании постоянно растет. А в Новой Москве "Мосводоканал" реализует уникальный инфраструктурный проект. С 2012 года мы модернизируем системы водоснабжения и водоотведения новых округов, фактически формируем их заново. И достигли значительных успехов. Так, объем воды московского водопровода, подаваемой в ТиНАО, за прошедшие годы вырос почти вдвое.

"Мосводоканал" гарантирует своим абонентам надежное водоснабжение, у нас для этого есть все: отличные специалисты и оборудование, а также история успеха длиной в 217 лет.