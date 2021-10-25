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25.10.2021 10:09

На НВ АЭС обсудили актуальные вопросы коммерческого диспетчирования

На Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж Воронежской области) прошло совместное совещание представителей коммерческого диспетчирования АЭС России (филиалы Концерна "Росэнергоатом") и системного оператора Единой энергетической систем (СО ЕЭС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Его ключевой темой стало планирование режимов работы генерирующего оборудования для достижения экономической эффективности и минимизации финансовых потерь на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Фото: Нововоронежская АЭС
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"В последние годы Нововоронежская АЭС занимает лидирующие позиции в рейтинге АЭС России благодаря реализуемой ею стратегии точного планирования нагрузки", - отметил, объясняя выбор площадки, заместитель генерального директора Концерна "Росэнергоатом"-директор по сбыту Александр Хвалько.

В ходе совещания участники рассмотрели вопросы, касающиеся актуальных изменений рынка мощности в РФ, порядка коммерческого учета электроэнергии и передачи ее в адрес инфраструктурных организаций и смежных субъектов оптового рынка электроэнергии, а также отметили важность повышения качества планирования нагрузки на АЭС в различных режимах работы энергоблоков.

"Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности стоит в самом конце технологического цикла энергетических компаний, но ее показатели являются индикаторами экономической эффективности. К сожалению, еще не придуман способ хранения большого объема электроэнергии и, соответственно, производители данного продукта должны подстраиваться под объемы потребления. Поэтому планирование с точностью до киловатта и результативная работа с системным оператором в едином экономическом и информационном пространстве - это залог эффективности бизнес-процесса", - заявил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

К настоящему времени, по мнению экспертов, объем данных, которые используются в работе руководителей всех структурных подразделений Концерна, достигает огромных масштабов, и для анализа всего потока необходимых материалов и сведений необходимы современные инструменты информатизации.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Для решения этих вопросов, а также для увеличения скорости и эффективности принятия решений в Росэнергоатоме был разработан информационно-визауализационный проект "Центр принятия решений", который позволит эффективно управлять процессами выполнения государственного задания по выработке электроэнергии.

"Сегодня создание такого центра - это необходимость. Его реализация планируется в перспективе на всех отечественных АЭС, но апробация пройдет на Нововоронежской и Калининской атомных станциях. В настоящее время проект находится на стадии формирования дорожной карты", - пояснил руководитель проекта Отдела коммерческого диспетчирования Концерна "Росэнергоатом" Сергей Белоусов.

Справка:

Деятельностью в области коммерческого диспетчирования впервые стали заниматься на Нововоронежской АЭС с 2007 г. В 2016 г. в организационной структуре Нововоронежской АЭС образован отдел коммерческого диспетчирования. В 2018 году аналогичная структура появилась на Смоленской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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