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25.10.2021 08:12
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Крупные московские работодатели смогут получить льготные кредиты

Текст: Любовь Проценко

Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования для крупных работодателей. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, воспользоваться ей смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. С 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице для малого и среднего бизнеса.

Фото: iStock
Возобновляется программа льготного кредитования бизнеса под 3% годовых

"С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей", - заявила Сергунина.

По ее словам, воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы компаниям просубсидируют четыре процента годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит шести процентов годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа - до 500 миллионов рублей.

Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям правительство Москвы подписало со Сбером. Количество банков-партнеров будет постепенно увеличиваться.

"Сбер всегда активно участвует в реализации льготных мер господдержки бизнеса, и мы рады присоединиться к новой программе правительства Москвы. В столице с самого начала пандемии реализуются специальные программы для малых и средних предприятий, так как эти сегменты наиболее сильно пострадали от пандемии. Мы приветствуем запуск специальной программы льготного кредитования для компаний крупного бизнеса, ведь во многом от их стабильной работы зависит устойчивость экономики мегаполиса", - рассказал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

"Мы уже рассматриваем первые заявки в рамках новой меры. А за счет технологических сервисов Сбера льготный кредит компании смогут оформить максимально быстро и просто", - добавил он.

Справка "РГ"

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует в городе с мая 2020 года. Она была запущена в рамках реализации постановления правительства Москвы № 212-ПП от 24 марта 2020 года "О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности". За полтора года 19,3 тысячи компаний оформили льготные кредиты на сумму около 143 миллиардов рублей.

Узнать подробности об условиях предоставления льготного кредита для крупных компаний в Сбере можно по телефону +7 (499) 500-00-05, набрав добавочный номер 351-529.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru

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