Под Курском нашли мертвыми девушку и ребенка

Курские следователи возбудили уголовное дело о смерти в Железногорске 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка.

По предварительным данным, причиной их гибели стала неисправность дымохода в квартире, где жили мать с младенцем.

- По версии следствия, работы, которые выполняли в доме коммунальные и газовые службы, не отвечали требованиям безопасности. Следствием этого стало отсутствие тяги в дымоходе в квартире потерпевших, - рассказали в управлении СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).