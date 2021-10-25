Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне

Заслуженный художник РФ 79-летний Василий Бубнов утонул в бассейне одного из фитнес-центров на севере столицы. Прокуратура столицы начала проверку по факту инцидента.

"По предварительной информации, 24 октября 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице", - сообщает портал ведомства. Проверку проведет Савеловская межрайонная прокуратура. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Отметим, что Василий Бубнов - заслуженный художник России, академик Академии художеств. Он участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" Московского метрополитена.