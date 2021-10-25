Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14

Период холода в столице завершится в ближайшие дни, уже со среды начнется потепление, и к выходным воздух прогреется до +14 градусов. Об этом "РГ" сообщила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Местами воздух остывал до -4. Столь морозных ночей в городе пока не будет. В ночь на вторник - не ниже -1, в ночь на среду - около нуля. Дальше температура воздуха начнет только повышаться. В четверг и пятницу температура воздуха будет колебаться от +3 до +12 градусов. "А в субботу днем потеплеет до +12...+14 , ветер стихнет, осадков не ожидается, - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - Погода приблизится к рекорду, но вряд ли его преодолеет". Отметим, что самым теплым 30 октября было в 1967 году, тогда воздух прогрелся до +14,5.

Тепло сохранится в воскресенье, последний день октября, а также в начале ноября.