Новости

РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге 15:01
Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании 14:58
В Липецке начали действовать QR-коды 14:37
Путин пошутил про план для таможенников 14:36
УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов 14:21
ЦБ рассказал об уходе россиян к нелегальным кредиторам 14:20
Смольный: Продление ограничений после 7 ноября пока не рассматривается 14:15
МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину 14:14
ЦБ рассказал о рекордной прибыли российских банков 14:11
Арендаторы предпочитают обычную "вторичку" старинным особнякам 14:05
Лидер суданских военных объявил о введении в стране чрезвычайного положения 14:01
В Болгарии вводят обязательное тестирование школьников на коронавирус 13:58
Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа 13:48
Дом сибирской отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара 13:41
Умерла актриса Вера Венцель 13:37
В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах 13:29
США перебросили истребители к границам России 13:29
ФТС не исключает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года 13:26
Сын актрисы Светланы Светличной сообщил о ее пропаже 13:22
Песков заявил о достаточности мер поддержки граждан в пандемию 13:18
Путин и Беннет договорились поручить наладить диалог по коронавирусу 13:17
ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают что такое "Игра в кальмара" 13:10
СК озвучил версии крушения самолета в Подмосковье 13:06
Путин проведет переговоры с Ниинисте 13:05
Кабмин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

СК озвучил версии крушения самолета в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

Следственная группа, изучающая обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, назвала три основных версии ЧП.

Фото: скриншот twitter.com/DonPericoBlog
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту

Как сообщает официальный сайт СК, к аварии могли привести неисправности самолета, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Следователи получили запись полета: он продолжался всего несколько секунд. Легкий самолет "Аэропракт А-22" под управлением 69-летнего собственника упал почти сразу после взлета. На кадрах видно, что самолет резко прекратил набор высоты и рухнул носом вниз.

Оперативники уже допросили работников аэродрома Ватулино, изучаются образцы топлива, которым заправлялся самолет. СК анализирует все обстоятельства инцидента, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "РГ" сообщала, что в минувшее воскресенье в окрестностях Рузы упал легкомоторный самолет, на борту был пилот и пассажир, оба погибли.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину
В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии