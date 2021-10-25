СК озвучил версии крушения самолета в Подмосковье

Следственная группа, изучающая обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, назвала три основных версии ЧП.

Как сообщает официальный сайт СК, к аварии могли привести неисправности самолета, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Следователи получили запись полета: он продолжался всего несколько секунд. Легкий самолет "Аэропракт А-22" под управлением 69-летнего собственника упал почти сразу после взлета. На кадрах видно, что самолет резко прекратил набор высоты и рухнул носом вниз.

Оперативники уже допросили работников аэродрома Ватулино, изучаются образцы топлива, которым заправлялся самолет. СК анализирует все обстоятельства инцидента, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "РГ" сообщала, что в минувшее воскресенье в окрестностях Рузы упал легкомоторный самолет, на борту был пилот и пассажир, оба погибли.