Студент из Нововоронежа стал призером отраслевого конкурса

Новости

Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве 11:21
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков 11:19
Китай испытал робота для космических диверсий 11:17
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID 11:11
Москвичам рассказали о секретной станции метро "Троице-Лыково" 11:01
Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни 11:00
Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 10:58
Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах 10:51
В центре Москвы произошел крупный пожар 10:36
Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский 10:36
В Хабаровском крае введут систему QR-кодов 10:36
Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах 10:29
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат 10:23
Кабмин утвердил перечень подлежащих учету парниковых газов 10:20
В Анталье семерых россиян арестовали по подозрению в поджоге леса 10:15
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса 09:52
Леонид Калашников назвал выборы в Узбекистане безупречными 09:43
Хабаровским школьникам продлили каникулы до 7 ноября 09:34
Один человек погиб в результате крушения грузового самолета в Индонезии 09:26
Лебедев: Впечатления от выборов в Узбекистане положительные 09:25
В Москве парковки в ноябрьские праздники будут бесплатными 09:11
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер - Гантер из "Друзей" 09:10
В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды 09:06
В Калмыкии введут QR-коды при посещении магазинов, кафе и ЗАГСа 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 10:08

Студент из Нововоронежа стал призером отраслевого конкурса

Студент 5 курса Обнинского института атомной энергетики (филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ") Ярослав Чивилев из Нововоронежа стал обладателем приза зрительских симпатий в финале Открытого конкурса на лучший научно-технический доклад.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Мероприятие проходило в формате двухдневной онлайн-конференции, включающей День молодежи и День студентов.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открылся учебный центр по методике WorldSkills

Традиционно конкурс на лучший научно-технический доклад проводят среди работников предприятий атомной отрасли. Впервые участие в нем приняли студенты ключевых вузов Госкорпорации "Росатом". В рамках отборочного этапа были рассмотрены 50 студенческих докладов из 21 вуза. В финал прошли 10 конкурсантов.

Ярослав Чивилев выступил с докладом, в котором представил расчетную модель, которая показывает, как на эффективность работы кожухотрубного теплообменного оборудования со спиральнонавитыми трубками влияет принудительное и свободное движение среды. Работа молодым исследователем была выполнена в ходе прохождения практики на инновационном энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1200 под руководством ведущего инженера по управлению реактором НВ АЭС Сергея Яурова. Атомщик ведет активную научную деятельность, занимается проблемами математического моделирования, неоднократно становился призером и победителем различных конкурсов, является автором множества научных публикаций. К слову, в этом году на конкурсе Сергей Яуров представлял электроэнергетический дивизион Росатома в рамах Дня молодежи. Его доклад был посвящен расчетным обоснованиям повышения эффективности систем технологического водоснабжения проекта "АЭС-2006".

Ярослава Чивилева наградили дипломом победителя, ценными призами, а также поездкой в г. Нижний Новгород на международный форум-диалог "За мир и развитие", приуроченный ко Всемирному дню науки, и сертификатом на приоритетное зачисление в программу научных стажировок.

Подводя итоги Дня студентов, члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов, актуальность и перспективность их работ. В состав конкурсной комиссии вошли представители АО "Наука и инновации", НИИ НПО "Луч", Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского, Концерна "Росэнергоатом" и др.

Организатором конкурса выступили Концерн "Росэнергоатом", АО "Наука и инновации" при поддержке Корпоративной академии Росатома. Цель конкурса - поддержка и стимулирование молодых специалистов и работников, а также студентов к научной и производственно-технической работе, рационализаторству и изобретательству, совершенствованию имеющихся систем, методов и технологий.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса
Раскрашенную под хохлому ракету "Союз" вывезли на старт на Байконуре
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке
СМИ: Премьер-министр Судана помещен под домашний арест