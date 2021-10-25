Суд в Москве вынес приговор директору пансионата за пожар с двумя погибшими

Щербинский районный суд Москвы приговорил к двум годам условно генерального директора частного пансионата для престарелых Никиту Улесова и администратора заведения Элеонору Шарапову. Их признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, судом установлено, что в 2016 году генеральный директор и фактический руководитель ООО "Виктория" Улесов подыскал частный дом в деревне Картмазово поселения Московский, который не отвечал требованиям пожарной безопасности. Улесов организовал в доме пансионат для пожилых людей. Администратор пансионата Шарапова, которую в 2017 году Улесов нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, также никаких мер к устранению нарушений не приняла.

По данным следствия, 19 декабря 2017 года примерно в 10 часов 30 минут в сауне, расположенной на цокольном этаже, загорелась электрическая печь, после чего произошло задымление всех жилых помещений. Как было установлено впоследствии, в здании не было достаточного количества эвакуационных выходов, не работала пожарная сигнализация, действия персонала в условиях пожара были неквалифицированными. При этом у персонала не было средств для защиты органов дыхания, что не позволило им помочь эвакуироваться старикам. Также не были оповещены о пожаре и престарелые постояльцы многие из которых, не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

В результате пожара два пенсионера скончались от отравления угарным газом, здоровью еще двух потерпевших причинен тяжкий вред. Кроме условного наказания Улесову и Шараповой назначен испытательный срок на три года. Им также запрещено два года заниматься любой деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.