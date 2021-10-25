В Подмосковье в небе замечен неопознанный объект

В небе над Московской областью был замечен объект, который не удалось точно идентифицировать. Об этом агентству "Москва" сообщили в ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения".

Метку этого объекта на радаре первым заметил диспетчер московского авиаузла в субботу, 23 октября. Экипаж идущего рядом самолета подтвердил, что видел в воздухе какой-то объект, напоминающий белый шар. Органами противовоздушной обороны был объявлен, но вскоре снят сигнал "Режим". Объект быстро исчез с радаров, и узнать, что это было точно, не удалось.

В госкорпорации призвали исключить уфологические версии. Вероятнее всего, это был метеорологический зонд или несанкционированно запущенный дрон, попавший в сильное воздушное течение.