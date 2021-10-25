В Рязанской области взрыв на пороховом заводе унес жизни 17 человек

В Рязанской области понедельник объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва на заводе в поселке Лесной Шиловского района. На территории Лесновского городского поселения с 22 октября и до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации.

Трагедия произошла утром пятницу в одном из цехов компании по производству промышленных взрывчатых веществ "Разряд", расположенной на площадях обанкротившегося завода синтетических волокон "Эластик". Тогда смена из 17 человек - девять аппаратчиков приготовления смесей, шестеро транспортировщиков и слесарь по ремонту - под руководством мастера с утра приступила к работе.

Камера видеонаблюдения зафиксировала последние мгновения жизни этих людей. На кадрах видно, как мужчины один за другим подходят к ленте транспортера, принимают на плечи мешки с продукцией и уносят их. После внезапной вспышки, произошедшей чуть в стороне от места, где шла разгрузка, люди попытались бежать, успели сделать несколько шагов и буквально взлетели. Время последнего кадра - 8.15.36. Потом - все.

Чуть больше часа потребовалось на локализацию возгорания и ликвидацию открытого горения, в 11.09 пожар был потушен. Но самого цеха больше не было - одноэтажное здание площадью 160 квадратных метров практически полностью уничтожено взрывом и последующим пожаром. А дальше последовало самое страшное - сообщения о погибших: сначала семь человек, потом - девять... Нашелся выживший. С ожогом 80 процентов тела его доставили сначала в Лесновскую больницу, потом вертолетом санавиации - в областную клиническую. Увы, несмотря на старания медиков, спасти человека не удалось. Одно за другим из-под завалов извлекались тела погибших, и на 13.30 пятницы официально погибшими считались 16 человек. Дольше всего оставалась неизвестной судьба одного из рабочих - его нашли и откопали почти в 18 часов.

Тем временем к проходным завода подходили люди - узнать о судьбе близких. Поселок Лесной совсем небольшой, как говорится, все друг друга знают. У погибших остались дети, родители, друзья... Всем семьям погибших, как сообщил глава региона Николай Любимов, будет выделена материальная помощь - по миллиону рублей.

По факту случившегося начались проверки следственного комитета и прокуратуры области. На место выехал исполняющий обязанности областного прокурора Никита Зубко. Следователями СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", его расследование передано в Главное следственное управление центрального аппарата СК России. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место ЧП направлены опытные криминалисты из криминалистического центра СК России, которым вместе со специалистами Ростехнадзора, также выехавшими на место трагедии, предстоит установить полную картину случившегося и причины взрыва. Пока же известно, что ООО "Разряд" занимается утилизацией различных видов боеприпасов и на основе извлеченных взрывчатых веществ производит современные промышленные материалы для проведения взрывных работ различной степени сложности.

Всем семьям погибших, как сообщил глава региона Николай Любимов, будет выделена материальная помощь - по миллиону рублей

"Трагедия в поселке Лесной - это вопиющий случай, необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось, - заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. - Правоохранительные органы уже ведут работу, чтобы установить причины случившегося и определить виновных. Но я лично буду держать эту ситуацию на контроле".

"В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверено соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о них можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", - подчеркнул руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин на месте происшествия.

Могло ли случившееся быть диверсией? Как на условиях анонимности прокомментировал "РГ" источник в силовых структурах, версии рассматриваются разные, но все же диверсия - не в числе приоритетных. "Диверсии, как правило, устраиваются в общественных местах или на объектах жизнеобеспечения. Ни разу не слышал о диверсии в цеху, который расположен в лесу на большом расстоянии и от жилых помещений, и от объектов жизнеобеспечения. Как правило, ее цель - нарушить общественный порядок, но вряд ли это именно такой случай. Как бы то ни было, ответы на все вопросы даст следствие", - пояснил силовик.

МЧС

В МЧС России по минутам восстановили и представили картину произошедшего.

"В 08.22 (мск) 22.10.2021 поступила информация о пожаре по адресу: Рязанская область, Шиловский район, п. Лесной. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ФГУП "Эластик". Угрозы населению нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России после возгорания.

По информации с мест от очевидцев, на месте пожара были слышны взрывы. Известно, что пожар произошел в здании цеха, где производился и хранился порох. Справиться с огнем удалось довольно быстро. Но, к сожалению, инцидент привел к тяжелым последствиям.

"В 09.31 (мск) на месте пожара ликвидировано открытое горение на площади 160 кв. м. Предварительно пострадали 17 человек, из них 7 погибли, 1 госпитализирован, судьба 9 человек остается неизвестна. На месте задействованы более 170 человек и порядка 50 единиц техники", - такую информацию распространили в МЧС после того, как на место прибыли пожарные расчеты и удалось справиться с огнем.

Вскоре после происшествия врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Рязань и на месте происшествия смог лично оценить масштаб произошедшего. Зафиксировано, что взрыв и последующий пожар полностью разрушили пороховое предприятие.

Вместе с Александром Чуприяном в Рязань прилетела и оперативная группа Центрального аппарата министерства.

"На месте был произведен осмотр места пожара и затем на оперативном совещании врио министра дал указания и определил комплекс действий по завершению разборки конструкций и оказанию всестороннего содействия следственным органам", - об этом сообщили в пресс-службе МЧС после оперативного совещания.

Родственникам погибших и пострадавшим была оказана психологическая помощь штатными психологами МЧС. На место пожара прибыли и приступили к работе также специалисты отряда Центроспас МЧС России в количестве более 40 человек и 9 единиц техники. В готовность были приведены силы Тульского спасательного центра МЧС России - 50 человек и 7 единиц техники. Среди техники - две тяжелые аварийно-спасательные машины на базе "КАМАЗа".

После того как было ликвидировано открытое горение, на месте пожара продолжили работать более 100 человек и порядка 30 единиц техники.

Подготовил Тимофей Борисов