В Воронеже стартовал онлайн-фестиваль шарлотки

Благотворительный "Шарлотфест" пройдет в Воронеже с 25 октября по 7 ноября. Участники приготовят пироги с яблоками и соберут средства на лечение местных детей от рака.

Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать фотографию во время своего чаепития с шарлоткой, поделиться снимком в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники) с хэштегом #шарлотфест2021 и перечислить пожертвование на счет воронежского фонда "ДоброСвет".

Он много лет помогает юным пациентам отделения онкогематологии. В комментариях к платежу надо написать слово "Шарлотфест", чтобы организаторы смогли точно подсчитать именно фестивальный сбор.

Среди участников проведут розыгрыш призов. Поощрение получит самый первый участник и самая большая команда, также наградят за самое внушительное количество пирогов и самое большое количество ингредиентов в шарлотке. Кроме того, приз дадут за максимальное количество лайков к посту о благотворительном чаепитии. Размещать один пост можно в разных соцсетях, лайки потом суммируют.