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25.10.2021 15:28

Во Владимирской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми

Владимирская область включена в число участников пилотного проекта 2022 года по созданию системы долговременного ухода.

По информации администрации Владимирской области, комиссия по проведению отбора и определению субъектов РФ для реализации в 2022 году пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включила область в число семи регионов, которые получат на эти цели федеральное софинансирование.

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Система долговременного ухода создается в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Всего заявки подали 19 регионов страны, 11 из которых были допущены к участию в отборе пилотных территорий.

Во Владимирской области в этом направлении уже многое сделано. Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения открыты пункты проката технических средств реабилитации, работают "школы ухода" для инвалидов, их родных и близких. Развиваются семейные формы жизнеустройства для пожилых людей и инвалидов, созданы 143 приемные семьи, 265 персональных помощников оказывают ежедневную помощь инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей во Владимире, Коврове и Муроме, "учебная" квартира сопровождаемого проживания в Кольчугино. До конца этого года откроются отделение социальной реабилитации для инвалидов в Камешково и "учебная" квартира для инвалидов в Гусь-Хрустальном.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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