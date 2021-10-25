Воронежская область будет сдерживать тарифы на теплоснабжение

В 2022 году регион в 2,5 раза увеличит ассигнования на компенсацию выпадающих доходов для организаций теплоснабжения. Об этом было заявлено на встрече депутатов Воронежской облдумы с руководителем департамента по госрегулированию тарифов Евгением Бажановым.

Такие встречи проводятся в преддверии нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова. Парламентариям и чиновникам предстоит выработать единое мнение относительно перспектив развития региона и объемов финансирования по каждому направлению.

В очередном обсуждении участвовали председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев.

На компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в бюджете на текущий год закладывали 68,1 миллиона рублей. Затем облдума приняла закон о возможности введения льготных тарифов для теплоснабжающих организаций. Применять сниженные расценки начали с июля. В минувшем августе принято постановление правительства региона "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Воронежской области теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов для населения в 2021 году".

Компании, которые получат возмещение, уже определены. Выделенные средства будут освоены в полном объеме.

На будущий год для компенсации планируется заложить в 2,5 раза большую сумму - 171,9 миллиона рублей. Это связано, в частности, с планируемым ростом тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Консультации депутатов с представителями исполнительных органов государственной власти продолжатся до конца октября.