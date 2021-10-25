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25.10.2021 13:56

Воронежская область вложит более миллиарда в благоустройство городов

Новые парки, скверы и уютные дворы появятся в городах региона в 2022 году. Расходы на формирование современной городской среды превысят один миллиард рублей. Планы по развитию жилищно-коммунального комплекса обсудили депутаты Воронежской облдумы с руководителем департамента ЖКХ и энергетики Максимом Зацепиным.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Совещание прошло по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова накануне нулевого чтения бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов. Парламентарии и чиновники вырабатывают единое мнение о необходимых объемах финансирования по ключевым направлениям развития региона.

Фото: Воронежская областная Дума
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Очередную такую встречу провел председатель думского комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В работе участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Евгений Китаев.

Было, в частности, отмечено, что по нацпроекту "Жилье и городская среда" в течение 2019-2022 годов в Воронежской области планируется расселить около 2,5 тысячи человек из 1,1 тысячи квартир. В бюджете региона на это предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей (по большей части - федеральные средства). С начала действия проекта новоселье справило 728 жителей, из них 232 - в текущем году. Досрочно завершили реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда Острогожск, Кантемировка, Эртиль, Борисоглебск и Березовское поселение Бутурлиновского района.

- Риски неосвоения средств отсутствуют. Нехватки денег также не наблюдается. Расселение ведется в плановом режиме согласно графикам, - отметил Максим Зацепин.

В 2022 году на расселение потратят почти 366 миллионов рублей.

Также из регионального бюджета выделят почти 283 миллионов на расселение аварийных домов блокированной застройки, которые по формальным признакам нельзя включить в нацпроект. Средства получат 17 муниципалитетов.

Фото: Воронежская областная Дума
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В рамках программы "Переселение граждан из помещений, признанных непригодными для проживания" в 2022 году будет потрачено 65,6 миллионов, что позволит расселить более одной тысячи квадратных метров. Это примерно четверть от общей площади квартир, признанных в регионе непригодными для проживания.

На мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в этом году предусмотрено почти 1,8 миллиарда рублей. Запланировано благоустроить 149 дворовых и 54 общественных территорий в 38 муниципалитетах. Кроме того, выделено 340 миллионов на четыре проекта, которые стали победителями всероссийского конкурса. В 2022 году на благоустройство городов направят более миллиарда.

На развитие коммунальной инфраструктуры в 2021 году в рамках областной адресной инвестпрограммы выделено более 1,6 миллиарда рублей. В частности, в регионе реализуется 17 проектов строительства и реконструкции котельных на общую сумму более 132 миллионов рублей. На устройство 57 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения направлено свыше миллиарда. Еще десять объектов стоимостью более 450 миллионов строится по проекту "Чистая вода": два были начаты в 2020-м, семь должно быть сдано в текущем году, один - в 2022.

Как рассказал Максим Зацепин, в рамках внедрения системы раздельного сбора ТКО Воронеж и Семилукский район в 2020 году получили средства на обустройство контейнерных площадок - 450 и 50 миллионов рублей соответственно. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Подписано соглашение с Минприроды России на предоставление субсидии в размере почти 142 миллионов на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Средства распределят между муниципальными образованиями Воронежской области, где есть объекты обработки ТКО или возможность для раздельного накопления отходов. В 2022-м на обустройство контейнерных площадок в районах направят 298 миллионов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Для более эффективной работы жилищно-коммунального комплекса региона в перспективе необходимо будет увеличить финансирование на обновление парка коммунальной специализированной техники. Она нужна для содержания улично-дорожной сети, территорий учреждений и организаций в селах. В последние годы субсидия на эти цели из бюджета Воронежской области была незначительной, что не позволяло должным образом обновлять и содержать машины. На 2022-2024 годы на закупку техники для муниципальных образований предусмотрено чуть более 26 миллионов рублей ежегодно. Реальная потребность в несколько раз выше, подчеркнул Зацепин.

Приоритетными на ближайшие три года станут мероприятия проекта "Чистая вода" - в частности, средства выделят на разработку проектной документации. Воронежская область планирует принять участие в федеральном проекте "Оздоровление реки Дон", сообщили в облдуме.

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