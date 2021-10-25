ВОЗ поблагодарила власти Москвы за сотрудничество в области охраны здоровья

Новости

Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
Эксперт: Вероятность смерти при дельта-штамме COVID возрастает в 2,3 раза 15:53
В Красноярском крае определили нерабочие дни 15:51
В Подмосковье в небе замечен неопознанный объект 15:50
От COVID умер писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга 15:38
Мутко предложил увеличить лимит по льготной ипотеке до 4 млн рублей 15:27
"ВКонтакте" запустила автоматический перевод с русского на английский 15:27
Состояние певца Александра Серова улучшилось 15:15
Главком Сухопутных войск встретился с коллегой из Шри-Ланки 15:08
РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге 15:01
Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании 14:58
В Липецке начали действовать QR-коды 14:37
Путин пошутил про план для таможенников 14:36
УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 16:27
Рубрика: Общество

ВОЗ поблагодарила власти Москвы за сотрудничество в области охраны здоровья

Текст: Ирина Огилько

В понедельник в Москве состоялось торжественное открытие 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье". Заседание Сети впервые проходит в российской столице. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Собянин объяснил, зачем нужны нерабочие дни в Москве

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. И отметил стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

"Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зеленых насаждений - это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, - заявил Ханс Клюге. - Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам. Но, в первую очередь, важно формировать взаимодействие граждан и правительств, ведь мы несем общую ответственность".

Вместе со странами, которые присоединились к Сети, отметил он, мы должны реализовать политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. "Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", - сказал Ханс Клюге.

В регионах Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности