ВОЗ поблагодарила власти Москвы за сотрудничество в области охраны здоровья

В понедельник в Москве состоялось торжественное открытие 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье". Заседание Сети впервые проходит в российской столице. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. И отметил стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

"Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зеленых насаждений - это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, - заявил Ханс Клюге. - Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам. Но, в первую очередь, важно формировать взаимодействие граждан и правительств, ведь мы несем общую ответственность".

Вместе со странами, которые присоединились к Сети, отметил он, мы должны реализовать политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. "Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", - сказал Ханс Клюге.