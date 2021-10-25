Губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

На работу в удаленном режиме перешел с пятницы губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Уйти на самоизоляцию глава региона был вынужден после того, как у одного из людей в его близком окружении была выявлена коронавирусная инфекция.

"Сам я здоров, тесты на коронавирус - отрицательные, титры антител после ревакцинации "Спутником" - высокие", - рассказал Михаил Дегтярев в понедельник на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но врачи рекомендовали пока работать дистанционно. В ближайшее время решать рабочие вопросы, проводить совещания и встречи губернатор будет в онлайн-формате из своей резиденции.