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25.10.2021 05:27
Рубрика: Общество

Губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

На работу в удаленном режиме перешел с пятницы губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Уйти на самоизоляцию глава региона был вынужден после того, как у одного из людей в его близком окружении была выявлена коронавирусная инфекция.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Сам я здоров, тесты на коронавирус - отрицательные, титры антител после ревакцинации "Спутником" - высокие", - рассказал Михаил Дегтярев в понедельник на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но врачи рекомендовали пока работать дистанционно. В ближайшее время решать рабочие вопросы, проводить совещания и встречи губернатор будет в онлайн-формате из своей резиденции.

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