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25.10.2021 09:34
Рубрика: Общество

Хабаровским школьникам продлили каникулы до 7 ноября

Текст: Александр Филимоненко

Школьники в Хабаровске будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

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"Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. Будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", - говорится в сообщении.

Во время школьных каникул откроются городские оздоровительные лагеря. В учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.

В дошкольных образовательных учреждениях с 1 по 3 ноября будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работу в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

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