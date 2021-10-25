МЧС: Северянам угрожают провалы под лед и сбои в работе систем ЖКХ

В МЧС назвали основные угрозы ЧС и регионы, где аварии наиболее вероятны в конце октября - начале ноября. Наибольшие опасности подстерегают по понятным причинам жителей Севера. Там уже установились минусовые температуры.

На селекторном совещании в Национальном антикризисном центре ученые МЧС предупредили, что первый в России лед уже установился на реках Оленек, Яна и других водоемах северо-восточной части Якутии. Толщина льда там везде разная. Разброс велик - от 5 до 80 сантиметров.

"В связи с этим повышаются риски провалов под него людей и техники в местах с недостаточно окрепшим льдом. Такие же риски прогнозируются на севере Красноярского края, в Чукотском автономном округе, Магаданской области, на севере Хабаровского и Забайкальского краев", - сообщили в МЧС

Другая опасность, которой стоит опасаться в ноябре: сбои в работе систем жизнеобеспечения. Они связаны с метелью, гололедицей, налипанием тяжелого и мокрого снега на провода, что может приводить к обрывам. Ученые не исключают подобные аварии на юге Камчатского края, в Республике Коми, в Мурманской и Архангельской областях.

Оптимизма спасателям добавляет то, что в Арктике накоплен бесценный опыт реагирования на все возможные в этих краях ЧС. На подведении итогов недавних учений было отмечено, что впервые в Арктической зоне была создана межведомственная группировка из более 6 тысяч человек и 550 единиц техники. Одновременно в 7 субъектах РФ были отработаны 12 практических вводных задач.

В ходе двухдневной тренировки МЧС применило накопленный за 30 лет опыт с учетом специфики региона. Испытания и апробацию прошли свыше 40 единиц новых образцов техники. Эффективны оказались как действующие методики, так и новые алгоритмы, которые могут теперь рекомендоваться к применению.