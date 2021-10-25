Учеников школы в Бурятии эвакуировали из-за сообщения о минировании

Учеников и сотрудников школы Поселья в Республике Бурятия эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, которое якобы заложил в здании один из восьмиклассников.

Письмо с предупреждением поступило утром на электронный адрес образовательной организации. Заместитель директора по воспитательной работе передала информацию участковому.

В 9:20 по местному времени территорию школы оцепили полицейские. Выставили посты ДПС, эвакуировали людей, здание стали обследовать сотрудники Росгвардии. Никаких опасных устройств они не обнаружили.

Как сообщили в официальном аккаунте администрации Иволгинского района в Instagram, учеников первой смены отпустили по домам, вторая смена продолжит учиться по расписанию.