В департаменте здравоохранения ЕАО объяснили, как получить QR-код

Об особенностях получения QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции рассказали специалисты департамента здравоохранения Еврейской автономной области на своей странице в Instagram.

Обычно код автоматически появляется в личном кабинете гражданина на сайте Госулуг, но иногда этого не происходит. Как рассказал начальник департамента здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев, в таком случае нужно позвонить по номеру 122. И сотрудник "горячей линии" проверит, внесены ли данные о прививках в реестр.

- Если будут найдены какие-то нарушения, специалист направит вас в организацию по месту жительства, представитель которой решит ваш вопрос,- отметил Андрей Лебедев.