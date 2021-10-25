В Приморье маленького тигренка спасли из капкана и вернули матери

Трехмесячный амурский тигренок попал в капкан когтем передней правой лапы в Дальнереченском районе Приморского края. Прибывшие на место происшествия сотрудники обездвижили малыша, осмотрели и обработали раны, которые он нанес сам себе при попытке освободиться, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".
Рядом с капканом обнаружились следы, по которым стало понятно, что помочь тигренку пыталась и мать.
Пострадавший котенок - девочка в возрасте примерно три-четыре месяца. Дуги капкана не нанесли ей серьезных травм. Благополучному исходу во многом способствовало то, что пленницу вовремя заметил местный житель и рассказал об этом специалистам.
- Чем дольше она находилась бы в капкане, тем тяжелее были бы травмы, которая она могла нанести себе, пытаясь освободиться. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств хищник мог погибнуть от обезвоживания, - считает генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По мнению специалистов, капкан был предназначен для обитающих в этой местности барсуков.
Спасательная операция длилась около четырех часов, после чего тигренок отошел от наркоза и вернулся к матери.