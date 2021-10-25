Во Владивостоке три таксиста избили и ограбили пассажира

Жителя Владивостока, отправившегося на такси в один из ночных клубов города, избили и ограбили. 39-летний мужчина заявил о случившемся в полицию.

Водитель обратил внимание, что у пассажира дорогостоящие украшения и телефон. После поездки таксист договорился с двумя товарищами, они втроем дождались жертву у заведения и предложили подвезти.

"По их плану клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили", - сообщается на сайте УМВД России по Владивостоку.

У находившегося без сознания мужчины похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения - общая стоимость украденного составила 800 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, определили маршрут движения злоумышленников. А часть похищенного нашли в ломбарде.

Подозреваемые задержаны, ими оказались местные жители 23, 25 и 27 лет. Они уже заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере). Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.