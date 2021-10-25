За сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 7778
- 2 Московская область 3127
- 3 Санкт-Петербург 2693
- 4 Самарская область 1184
- 5 Нижегородская область 769
- 6 Воронежская область 741
- 7 Республика Башкортостан 670
- 8 Республика Крым 655
- 9 Пермский край 649
- 10 Свердловская область 644
- 11 Ростовская область 606
- 12 Красноярский край 581
- 13 Смоленская область 516
- 14 Ульяновская область 489
- 15 Саратовская область 475
- 16 Брянская область 437
- 17 Челябинская область 436
- 18 Омская область 435
- 19 Иркутская область 431
- 20 Алтайский край 420
- 21 Ставропольский край 411
- 22 Оренбургская область 410
- 23 Архангельская область 405
- 24 Волгоградская область 401
- 25 Удмуртская Республика 395
- 26 Тверская область 386
- 27 Калининградская область 367
- 28 Хабаровский край 365
- 29 Липецкая область 360
- 30 Пензенская область 338
- 31 Ленинградская область 337
- 32 Вологодская область 334
- 33 Республика Карелия 333
- 34 Севастополь 328
- 35 Белгородская область 328
- 36 Тюменская область 326
- 37 Забайкальский край 319
- 38 Владимирская область 312
- 39 Курская область 311
- 40 Республика Коми 305
- 41 Псковская область 282
- 42 Республика Саха (Якутия) 275
- 43 Орловская область 273
- 44 Кемеровская область 267
- 45 Новосибирская область 267
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 264
- 47 Краснодарский край 261
- 48 Приморский край 260
- 49 Ярославская область 258
- 50 Астраханская область 251
- 51 Кировская область 243
- 52 Мурманская область 228
- 53 Ивановская область 220
- 54 Тульская область 215
- 55 Новгородская область 213
- 56 Рязанская область 210
- 57 Курганская область 192
- 58 Костромская область 183
- 59 Республика Хакасия 179
- 60 Тамбовская область 178
- 61 Республика Татарстан 167
- 62 Калужская область 166
- 63 Республика Бурятия 157
- 64 Республика Дагестан 151
- 65 Амурская область 146
- 66 Республика Чувашия 144
- 67 Республика Мордовия 143
- 68 Томская область 141
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 70 Республика Марий Эл 124
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 120
- 72 Чеченская Республика 111
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 94
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 77
- 75 Республика Тыва 73
- 76 Республика Ингушетия 72
- 77 Республика Адыгея 71
- 78 Республика Калмыкия 63
- 79 Сахалинская область 56
- 80 Республика Алтай 54
- 81 Еврейская автономная область 42
- 82 Камчатский край 41
- 83 Магаданская область 27
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,16%
- 2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
- 3. Магаданская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 1069 смертей
- Москва 83
- Санкт-Петербург 65
- Нижегородская область 42
- Краснодарский край 38
- Московская область 36
- Республика Башкортостан 36
- Ростовская область 33
- Ставропольский край 32
- Волгоградская область 30
- Удмуртская Республика 30
- Пермский край 30
- Свердловская область 30
- Саратовская область 29
- Челябинская область 29
- Иркутская область 29
- Пензенская область 28
- Алтайский край 23
- Красноярский край 23
- Оренбургская область 21
- Липецкая область 18
- Самарская область 18
- Брянская область 17
- Воронежская область 15
- Тульская область 15
- Севастополь 15
- Республика Чувашия 15
- Новосибирская область 15
- Тюменская область 14
- Астраханская область 13
- Вологодская область 12
- Республика Крым 12
- Ульяновская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Республика Хакасия 12
- Ивановская область 10
- Республика Татарстан 10
- Рязанская область 9
- Тамбовская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Владимирская область 8
- Омская область 8
- Орловская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Адыгея 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Кемеровская область 6
- Калужская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Бурятия 5
- Белгородская область 4
- Курская область 4
- Республика Карелия 4
- Ленинградская область 4
- Новгородская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Чеченская Республика 3
- Томская область 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 231 669 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек
- Москва 3892
- Московская область 2345
- Санкт-Петербург 1102
- Самарская область 743
- Республика Башкортостан 584
- Ростовская область 540
- Нижегородская область 523
- Красноярский край 458
- Свердловская область 438
- Тверская область 421
- Пермский край 403
- Удмуртская Республика 381
- Брянская область 341
- Оренбургская область 331
- Республика Карелия 315
- Саратовская область 311
- Псковская область 291
- Ульяновская область 290
- Волгоградская область 288
- Вологодская область 280
- Калининградская область 280
- Ленинградская область 255
- Хабаровский край 249
- Липецкая область 226
- Калужская область 201
- Кемеровская область 201
- Тульская область 200
- Челябинская область 197
- Республика Бурятия 192
- Костромская область 188
- Кировская область 180
- Воронежская область 174
- Ханты-Мансийский автономный округ 174
- Курская область 171
- Астраханская область 167
- Омская область 152
- Республика Крым 149
- Забайкальский край 149
- Ярославская область 133
- Мурманская область 130
- Амурская область 126
- Республика Чувашия 123
- Смоленская область 114
- Тюменская область 114
- Тамбовская область 112
- Новгородская область 112
- Республика Дагестан 109
- Архангельская область 100
- Севастополь 100
- Республика Мордовия 100
- Чеченская Республика 96
- Приморский край 92
- Кабардино-Балкарская Республика 90
- Ставропольский край 84
- Республика Саха (Якутия) 83
- Алтайский край 82
- Ивановская область 68
- Республика Ингушетия 67
- Республика Тыва 65
- Сахалинская область 65
- Иркутская область 59
- Краснодарский край 55
- Республика Калмыкия 54
- Томская область 53
- Орловская область 52
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Курганская область 49
- Владимирская область 45
- Белгородская область 41
- Новосибирская область 39
- Республика Адыгея 26
- Магаданская область 26
- Республика Татарстан 25
- Камчатский край 24
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Республика Марий Эл 18
- Пензенская область 17
- Республика Хакасия 13
- Рязанская область 10
- Республика Алтай 7
- Еврейская автономная область 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 186 611.