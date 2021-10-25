За сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 7778

2 Московская область 3127

3 Санкт-Петербург 2693

4 Самарская область 1184

5 Нижегородская область 769

6 Воронежская область 741

7 Республика Башкортостан 670

8 Республика Крым 655

9 Пермский край 649

10 Свердловская область 644

11 Ростовская область 606

12 Красноярский край 581

13 Смоленская область 516

14 Ульяновская область 489

15 Саратовская область 475

16 Брянская область 437

17 Челябинская область 436

18 Омская область 435

19 Иркутская область 431

20 Алтайский край 420

21 Ставропольский край 411

22 Оренбургская область 410

23 Архангельская область 405

24 Волгоградская область 401

25 Удмуртская Республика 395

26 Тверская область 386

27 Калининградская область 367

28 Хабаровский край 365

29 Липецкая область 360

30 Пензенская область 338

31 Ленинградская область 337

32 Вологодская область 334

33 Республика Карелия 333

34 Севастополь 328

35 Белгородская область 328

36 Тюменская область 326

37 Забайкальский край 319

38 Владимирская область 312

39 Курская область 311

40 Республика Коми 305

41 Псковская область 282

42 Республика Саха (Якутия) 275

43 Орловская область 273

44 Кемеровская область 267

45 Новосибирская область 267

46 Ханты-Мансийский автономный округ 264

47 Краснодарский край 261

48 Приморский край 260

49 Ярославская область 258

50 Астраханская область 251

51 Кировская область 243

52 Мурманская область 228

53 Ивановская область 220

54 Тульская область 215

55 Новгородская область 213

56 Рязанская область 210

57 Курганская область 192

58 Костромская область 183

59 Республика Хакасия 179

60 Тамбовская область 178

61 Республика Татарстан 167

62 Калужская область 166

63 Республика Бурятия 157

64 Республика Дагестан 151

65 Амурская область 146

66 Республика Чувашия 144

67 Республика Мордовия 143

68 Томская область 141

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

70 Республика Марий Эл 124

71 Кабардино-Балкарская Республика 120

72 Чеченская Республика 111

73 Республика Северная Осетия-Алания 94

74 Карачаево-Черкесская Республика 77

75 Республика Тыва 73

76 Республика Ингушетия 72

77 Республика Адыгея 71

78 Республика Калмыкия 63

79 Сахалинская область 56

80 Республика Алтай 54

81 Еврейская автономная область 42

82 Камчатский край 41

83 Магаданская область 27

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Сахалинская область 0,16%

2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%

3. Магаданская область 0,23% За последние сутки подтверждено 1069 смертей Москва 83 Санкт-Петербург 65 Нижегородская область 42 Краснодарский край 38 Московская область 36 Республика Башкортостан 36 Ростовская область 33 Ставропольский край 32 Волгоградская область 30 Удмуртская Республика 30 Пермский край 30 Свердловская область 30 Саратовская область 29 Челябинская область 29 Иркутская область 29 Пензенская область 28 Алтайский край 23 Красноярский край 23 Оренбургская область 21 Липецкая область 18 Самарская область 18 Брянская область 17 Воронежская область 15 Тульская область 15 Севастополь 15 Республика Чувашия 15 Новосибирская область 15 Тюменская область 14 Астраханская область 13 Вологодская область 12 Республика Крым 12 Ульяновская область 12 Ханты-Мансийский автономный округ 12 Республика Хакасия 12 Ивановская область 10 Республика Татарстан 10 Рязанская область 9 Тамбовская область 9 Мурманская область 9 Республика Саха (Якутия) 9 Владимирская область 8 Омская область 8 Орловская область 6 Смоленская область 6 Ярославская область 6 Республика Адыгея 6 Кабардино-Балкарская Республика 6 Кемеровская область 6 Калужская область 5 Республика Дагестан 5 Республика Марий Эл 5 Республика Мордовия 5 Республика Бурятия 5 Белгородская область 4 Курская область 4 Республика Карелия 4 Ленинградская область 4 Новгородская область 3 Республика Ингушетия 3 Чеченская Республика 3 Томская область 3 Приморский край 3 Хабаровский край 3 Калининградская область 2 Псковская область 2 Кировская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Забайкальский край 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Республика Калмыкия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Республика Алтай 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 231 669 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек Москва 3892 Московская область 2345 Санкт-Петербург 1102 Самарская область 743 Республика Башкортостан 584 Ростовская область 540 Нижегородская область 523 Красноярский край 458 Свердловская область 438 Тверская область 421 Пермский край 403 Удмуртская Республика 381 Брянская область 341 Оренбургская область 331 Республика Карелия 315 Саратовская область 311 Псковская область 291 Ульяновская область 290 Волгоградская область 288 Вологодская область 280 Калининградская область 280 Ленинградская область 255 Хабаровский край 249 Липецкая область 226 Калужская область 201 Кемеровская область 201 Тульская область 200 Челябинская область 197 Республика Бурятия 192 Костромская область 188 Кировская область 180 Воронежская область 174 Ханты-Мансийский автономный округ 174 Курская область 171 Астраханская область 167 Омская область 152 Республика Крым 149 Забайкальский край 149 Ярославская область 133 Мурманская область 130 Амурская область 126 Республика Чувашия 123 Смоленская область 114 Тюменская область 114 Тамбовская область 112 Новгородская область 112 Республика Дагестан 109 Архангельская область 100 Севастополь 100 Республика Мордовия 100 Чеченская Республика 96 Приморский край 92 Кабардино-Балкарская Республика 90 Ставропольский край 84 Республика Саха (Якутия) 83 Алтайский край 82 Ивановская область 68 Республика Ингушетия 67 Республика Тыва 65 Сахалинская область 65 Иркутская область 59 Краснодарский край 55 Республика Калмыкия 54 Томская область 53 Орловская область 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 51 Карачаево-Черкесская Республика 49 Курганская область 49 Владимирская область 45 Белгородская область 41 Новосибирская область 39 Республика Адыгея 26 Магаданская область 26 Республика Татарстан 25 Камчатский край 24 Республика Северная Осетия - Алания 23 Республика Марий Эл 18 Пензенская область 17 Республика Хакасия 13 Рязанская область 10 Республика Алтай 7 Еврейская автономная область 3 Ненецкий автономный округ 2 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 186 611. Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу