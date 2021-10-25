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25.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1 Москва 7778
  • 2 Московская область 3127
  • 3 Санкт-Петербург 2693
  • 4 Самарская область 1184
  • 5 Нижегородская область 769
  • 6 Воронежская область 741
  • 7 Республика Башкортостан 670
  • 8 Республика Крым 655
  • 9 Пермский край 649
  • 10 Свердловская область 644
  • 11 Ростовская область 606
  • 12 Красноярский край 581
  • 13 Смоленская область 516
  • 14 Ульяновская область 489
  • 15 Саратовская область 475
  • 16 Брянская область 437
  • 17 Челябинская область 436
  • 18 Омская область 435
  • 19 Иркутская область 431
  • 20 Алтайский край 420
  • 21 Ставропольский край 411
  • 22 Оренбургская область 410
  • 23 Архангельская область 405
  • 24 Волгоградская область 401
  • 25 Удмуртская Республика 395
  • 26 Тверская область 386
  • 27 Калининградская область 367
  • 28 Хабаровский край 365
  • 29 Липецкая область 360
  • 30 Пензенская область 338
  • 31 Ленинградская область 337
  • 32 Вологодская область 334
  • 33 Республика Карелия 333
  • 34 Севастополь 328
  • 35 Белгородская область 328
  • 36 Тюменская область 326
  • 37 Забайкальский край 319
  • 38 Владимирская область 312
  • 39 Курская область 311
  • 40 Республика Коми 305
  • 41 Псковская область 282
  • 42 Республика Саха (Якутия) 275
  • 43 Орловская область 273
  • 44 Кемеровская область 267
  • 45 Новосибирская область 267
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 264
  • 47 Краснодарский край 261
  • 48 Приморский край 260
  • 49 Ярославская область 258
  • 50 Астраханская область 251
  • 51 Кировская область 243
  • 52 Мурманская область 228
  • 53 Ивановская область 220
  • 54 Тульская область 215
  • 55 Новгородская область 213
  • 56 Рязанская область 210
  • 57 Курганская область 192
  • 58 Костромская область 183
  • 59 Республика Хакасия 179
  • 60 Тамбовская область 178
  • 61 Республика Татарстан 167
  • 62 Калужская область 166
  • 63 Республика Бурятия 157
  • 64 Республика Дагестан 151
  • 65 Амурская область 146
  • 66 Республика Чувашия 144
  • 67 Республика Мордовия 143
  • 68 Томская область 141
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 70 Республика Марий Эл 124
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 120
  • 72 Чеченская Республика 111
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 94
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 77
  • 75 Республика Тыва 73
  • 76 Республика Ингушетия 72
  • 77 Республика Адыгея 71
  • 78 Республика Калмыкия 63
  • 79 Сахалинская область 56
  • 80 Республика Алтай 54
  • 81 Еврейская автономная область 42
  • 82 Камчатский край 41
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,16%
  • 2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
  • 3. Магаданская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 1069 смертей
  1. Москва 83
  2. Санкт-Петербург 65
  3. Нижегородская область 42
  4. Краснодарский край 38
  5. Московская область 36
  6. Республика Башкортостан 36
  7. Ростовская область 33
  8. Ставропольский край 32
  9. Волгоградская область 30
  10. Удмуртская Республика 30
  11. Пермский край 30
  12. Свердловская область 30
  13. Саратовская область 29
  14. Челябинская область 29
  15. Иркутская область 29
  16. Пензенская область 28
  17. Алтайский край 23
  18. Красноярский край 23
  19. Оренбургская область 21
  20. Липецкая область 18
  21. Самарская область 18
  22. Брянская область 17
  23. Воронежская область 15
  24. Тульская область 15
  25. Севастополь 15
  26. Республика Чувашия 15
  27. Новосибирская область 15
  28. Тюменская область 14
  29. Астраханская область 13
  30. Вологодская область 12
  31. Республика Крым 12
  32. Ульяновская область 12
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 12
  34. Республика Хакасия 12
  35. Ивановская область 10
  36. Республика Татарстан 10
  37. Рязанская область 9
  38. Тамбовская область 9
  39. Мурманская область 9
  40. Республика Саха (Якутия) 9
  41. Владимирская область 8
  42. Омская область 8
  43. Орловская область 6
  44. Смоленская область 6
  45. Ярославская область 6
  46. Республика Адыгея 6
  47. Кабардино-Балкарская Республика 6
  48. Кемеровская область 6
  49. Калужская область 5
  50. Республика Дагестан 5
  51. Республика Марий Эл 5
  52. Республика Мордовия 5
  53. Республика Бурятия 5
  54. Белгородская область 4
  55. Курская область 4
  56. Республика Карелия 4
  57. Ленинградская область 4
  58. Новгородская область 3
  59. Республика Ингушетия 3
  60. Чеченская Республика 3
  61. Томская область 3
  62. Приморский край 3
  63. Хабаровский край 3
  64. Калининградская область 2
  65. Псковская область 2
  66. Кировская область 2
  67. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  68. Забайкальский край 2
  69. Камчатский край 2
  70. Амурская область 2
  71. Ненецкий автономный округ 1
  72. Республика Калмыкия 1
  73. Карачаево-Черкесская Республика 1
  74. Республика Северная Осетия - Алания 1
  75. Республика Алтай 1
  76. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 231 669 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек
  1. Москва 3892
  2. Московская область 2345
  3. Санкт-Петербург 1102
  4. Самарская область 743
  5. Республика Башкортостан 584
  6. Ростовская область 540
  7. Нижегородская область 523
  8. Красноярский край 458
  9. Свердловская область 438
  10. Тверская область 421
  11. Пермский край 403
  12. Удмуртская Республика 381
  13. Брянская область 341
  14. Оренбургская область 331
  15. Республика Карелия 315
  16. Саратовская область 311
  17. Псковская область 291
  18. Ульяновская область 290
  19. Волгоградская область 288
  20. Вологодская область 280
  21. Калининградская область 280
  22. Ленинградская область 255
  23. Хабаровский край 249
  24. Липецкая область 226
  25. Калужская область 201
  26. Кемеровская область 201
  27. Тульская область 200
  28. Челябинская область 197
  29. Республика Бурятия 192
  30. Костромская область 188
  31. Кировская область 180
  32. Воронежская область 174
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 174
  34. Курская область 171
  35. Астраханская область 167
  36. Омская область 152
  37. Республика Крым 149
  38. Забайкальский край 149
  39. Ярославская область 133
  40. Мурманская область 130
  41. Амурская область 126
  42. Республика Чувашия 123
  43. Смоленская область 114
  44. Тюменская область 114
  45. Тамбовская область 112
  46. Новгородская область 112
  47. Республика Дагестан 109
  48. Архангельская область 100
  49. Севастополь 100
  50. Республика Мордовия 100
  51. Чеченская Республика 96
  52. Приморский край 92
  53. Кабардино-Балкарская Республика 90
  54. Ставропольский край 84
  55. Республика Саха (Якутия) 83
  56. Алтайский край 82
  57. Ивановская область 68
  58. Республика Ингушетия 67
  59. Республика Тыва 65
  60. Сахалинская область 65
  61. Иркутская область 59
  62. Краснодарский край 55
  63. Республика Калмыкия 54
  64. Томская область 53
  65. Орловская область 52
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  67. Карачаево-Черкесская Республика 49
  68. Курганская область 49
  69. Владимирская область 45
  70. Белгородская область 41
  71. Новосибирская область 39
  72. Республика Адыгея 26
  73. Магаданская область 26
  74. Республика Татарстан 25
  75. Камчатский край 24
  76. Республика Северная Осетия - Алания 23
  77. Республика Марий Эл 18
  78. Пензенская область 17
  79. Республика Хакасия 13
  80. Рязанская область 10
  81. Республика Алтай 7
  82. Еврейская автономная область 3
  83. Ненецкий автономный округ 2
  84. Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 186 611.

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