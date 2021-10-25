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25.10.2021 11:31
Рубрика: Общество

Башкирия поднялась в рейтинге регионов России по науке и технологиям

Текст: Гульназ Данилова
Республика Башкортостан улучшила свои позиции в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. Рейтинг по данным Росстата по итогам 2020 года составило агентство "РИА Рейтинг".

При этом учитывалось 19 показателей, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.
Университеты Евразийского НОЦ - в "Приоритете-2030"

Наша республика набрала 53,86 балла и поднялась с прошлогоднего 14 места на 12-е.

- Евразийский НОЦ мирового уровня создан в июле 2019 года, и мы уже видим его существенное влияние на развитие региона. За последнее время на научно-технологическое развитие привлечено около трех миллиардов рублей федерального финансирования. Главная задача Евразийского НОЦ - объединить науку, образование и бизнес для создания высокотехнологичных продуктов через разные типы и формы партнерства, - прокомментировал ситуацию советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

По итогам 2020 года значительно увеличилось число исследователей, имеющих ученую степень. Если в 2019 году их было 1134, то в 2020 году стало больше на 700 человек. Почти на 600 млн рублей выросли внутренние затраты на научные исследования и разработки. К этому показателю также относятся затраты на оплату труда научных работников, приобретение оборудования и материалов для проведения научного исследования.

Вдвое больше подано патентных заявок на промышленные образцы, а количество передовых производственных технологий, созданных в Башкортостане, по итогам 2020 года показало трехкратный рост.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО Башкортостан ПФО Марий Эл ПФО Мордовия ПФО Нижегородская область ПФО Оренбургская область Евразийский научно-образовательный центр

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