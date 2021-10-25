Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах

После взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах под завали остаются два человека. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, они живы, с ними уже удалось установить связь. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Предварительно, причиной аварии могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, в результате взрыва были разрушены перекрытия между двумя этажами. Как ранее сообщал ТАСС, еще одного пострадавшего удалось оперативно извлечь из-под завалов, он в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены четыре бригады скорой помощи, и бригады медицины катастроф.