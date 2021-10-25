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25.10.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах

После взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах под завали остаются два человека. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, они живы, с ними уже удалось установить связь. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Ринета Цветкова/РИА Новости
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Предварительно, причиной аварии могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, в результате взрыва были разрушены перекрытия между двумя этажами. Как ранее сообщал ТАСС, еще одного пострадавшего удалось оперативно извлечь из-под завалов, он в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены четыре бригады скорой помощи, и бригады медицины катастроф.

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