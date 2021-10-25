Корреспондент "РГ" проследил, как проходит первый нерабочий день в Перми

В торговых центрах Перми после начала действия ограничений у продавцов наблюдается переполох. На всех входах висят объявления "Продажа товара только по предъявлении QR-кода". Продавщицы ходят из отдела в отдел, уточняют, как правильно проверять QR-код у посетителей.

"Вот у меня сканер есть, и какая-то полоска вверх движется, - продавщица показывает экран смартфона коллегам. - Наверное, его и надо направлять на QR-код". Торговцы обсуждают, как им поступать.

- Медотвод должен быть за шестью подписями врачей, - авторитетно говорит одна из них. - Иначе это подделка.

Но все сходятся в том, что покупателей и так станет гораздо меньше. QR-код требуют в Перми везде, даже в самых неожиданных местах. Например, в приемном пункте химчистки растерянного мужчину с огромным пакетом вещей отправили восвояси. У него при себе нет подтверждений о вакцинации.

Кофейня в торговом центре продает напитки без ограничений, требуют только при расчете надеть маску. Бариста пояснил, что они торгуют на вынос, поэтому документы не спрашивают. У табачного киоска мнутся двое молодых парней. Недовольная происходящим продавщица отказалась отпустить им товар по причине отсутствия QR-кода.

Пока все утрясается, люди привыкают к новому формату работы и своему свободному времени

Многие пермяки бросились срочно ставить себе прививки от коронавирусной инфекции. Светлана Чудинова, продавец одного из ТЦ, рассказала, что ее родственники в Оханске еле-еле смогли вакцинироваться.

- Очередь огромная, просто столпотворение какое-то, - говорит она. - Все как проснулись, ринулись, раньше-то где были?

В краевом центре открыто около десяти мобильных пунктов вакцинации. Еще с пятницы, после объявления о вводе ограничений, в них выстроились огромные очереди. Люди стоят часами, но уколы ставят быстро, прививают примерно по 50-60 человек в час. Возникли вопросы по детским садам. В период нерабочих дней в них организованы дежурные группы. Но туда принимают не всех, причем не совсем понятен принцип отбора.

- Сегодня надо было на работу, - говорит пермячка Наталья. - Ребенка пришлось оставить дома с бабушкой. Ей больше 65 лет, не вакцинирована. Им же запрещено выходить из дома. К нам пробиралась из другого района, как партизанка, боялась, что арестуют. Но я завтра перехожу на удаленку, так что сама буду сидеть с ребенком.

Из-за нерабочих дней стало гораздо меньше автомобилей на улицах Перми. Видимо, жители краевого центра решили отсидеться по домам в этот период.

- Наш директор очень недоволен происходящим, - говорит пермяк Андрей. - У нас на предприятии готовится запуск новой производственной линии, а на работу можно выходить только части работников из-за введенных ограничений. Не знаю, что будет дальше.

В администрации губернатора Пермского края корреспонденту "РГ" пояснили, что сейчас внимательно наблюдают, как проходит первый нерабочий день в регионе. Пока все утрясается, люди привыкают к новому формату работы и выводы будут делать позже.

Справка "РГ"

На 25 октября в Пермском крае выявлено 115 739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Привились одним компонентом 855 861 человек. За время пандемии умерли 5604 человека. За нарушение санитарных правил с начала пандемии в Пермском крае наложено штрафов на 163 миллиона рублей.

Ушли в ограничения

Нерабочие дни со вчерашнего дня ввели также в Воронежской, Курской, Новгородской, Нижегородской и Самарской областях.

В Воронеже ограничения, связанные с нерабочими днями, коснулись в основном бюджетников - крупные промышленные предприятия свою деятельность не приостанавливали. Утром в понедельник недовольство жителей региональной столицы вызвала работа общественного транспорта - принято решение сократить его выход на маршруты в нерабочие дни примерно на треть. Как следствие - в утренний час пик маршруток не хватало, чем незамедлительно воспользовались службы такси, поднявшие цены на свои услуги в полтора-два раза в сравнении с обычными тарифами.

В Курской области заметно выросло число желающих вакцинироваться. Из-за стремительной записи на прививку стал тормозить электронный сервис на госуслугах, записаться на прививку по телефону тоже очень сложно. Медики советуют курянам выбирать время и в порядке живой очереди прививаться в открытых дополнительно пунктах вакцинации в торговых центрах. Сейчас посетителей там практически нет, ведь большая часть торговых точек закрыта.

В Нижнем Новгороде сложная проблема возникла у родителей: детей им попросту не с кем оставлять. Школы не работают, а в детсадах - только по одной дежурной группе, в которую еще нужно умудриться попасть.

В Самарской области в первый нерабочий день по традиции повсеместно можно было увидеть людей без масок. Оставшиеся открытыми магазины товаров первой необходимости непривычно для понедельника были многолюдными. При этом службы доставки сообщили об увеличении заказов, в том числе на ресторанную еду. В крупных ТЦ вновь заработали передвижные прививочные пункты.

Подготовили Лев Лазаренко, Анна Скрипка, Марина Ледяева, Андрей Чугунов, Ирина Чечурина