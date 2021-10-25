Олег Мельниченко встретился с вице-премьером правительства РФ

Пензенская область претендует на получение крупного бюджетного кредита в размере около 10 миллиардов рублей. Предварительные договоренности обсуждались в ходе рабочей встречи главы региона Олега Мельниченко с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Куратор Приволжского федерального округа от исполнительных органов федеральной власти посетил Пензу в пятницу.

Инфраструктурный бюджетный кредит позволит модернизировать улично-дорожную сеть, построить новые дороги, тем самым решив проблему автомобильных пробок в микрорайонах Город Спутник, Терновка, ГПЗ-24, Арбеково, а также в Бессоновском районе, который в ходит в пензенскую агломерацию. Глава региона презентовал вице-премьеру проект строительства дороги в обход села Бессоновка, которая разгрузит въезд в областной центр, а также проект по строительству дорог в одном из крупнейших спальных районов региона Городе Спутнике, где уже проживают около 40 тысяч человек, планируется удвоить число жителей за счет строительства нового жилья.

- Наш регион претендует на получение бюджетных кредитов на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Речь идет о реконструкции и строительстве дорожных объектов. Передвижение по городу станет более быстрым и комфортным. Кроме того это даст возможность увеличить в этих районах темпы строительства нового жилья, - сообщил в официальных аккаунтах в соцсетях губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Губернатор обратился к заместителю председателя правительств РФ за поддержкой заявки Пензенской области на получение кредита из федерального бюджета. С помощью федеральных программ регион может рассчитывать на поддержку реализации этих проектов.

Речь также шла о развитии внутреннего туризма. Президент России поручил до конца года запустить 50 новых национальных туристических проектов. По ним уже началась активная работа, в том числе в Пензенской области.

- Современная транспортная сеть имеет важное значение для развития туризма. Пензенская область имеет целый ряд достопримечательностей, которыми мы гордимся. К нам едут гости не только со всей страны, но и из-за рубежа. Мы продолжим развивать наш туристический потенциал. В ближайших планах - создание кластера "Золотаревский", включение маршрутов по Лермонтовским и Купринским местам в перечень 50 новых национальных туристических маршрутов, - пояснил Олег Мельниченко. - Подходим к развитию внутреннего туризма комплексно. Нужно облагораживать ландшафтные территории, создавать исторические кластеры, строить инфраструктурные объекты для размещения туристов.

Стороны обсудили также возведение новых гостиничных комплексов в Пензе и Спасском районе.

В ближайшее время будет принято окончательное решение о выделении средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Это позволит приступить к реализации важных для жителей региона проектов.

Кстати

Ранее глава региона подписал соглашение о выделении инфраструктурного кредита от ДОМ.РФ для финансирования ремонта и замены коммунальной инфраструктуры в регионе. Полученные средства, в частности, будут использованы при реконструкции коммунальных сетей для жилищного строительства в Пензенской области.

Согласно утвержденной дорожной карте, будет реализован пилотный проект по созданию инфраструктуры и строительству 100 тысяч квадратных метров нового жилья на территории Октябрьского района Пензы. Заявку на финансирование второго проекта стоимостью два миллиарда рублей планируется подать от Пензенской области в 2022 году. Предусмотрена реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной части Пензы. Это будет способствовать развитию строительства жилищных комплексов и сопутствующей инфраструктуры на территории микрорайонов Южная Поляна, Веселовка, Терновка, Ахуны, ГПЗ-24, Шуист, центр городе, а также Пензенского района.