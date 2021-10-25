Профессор МГУ рассказал, для чего Башкирии нужен карбоновый полигон

Проект по созданию карбонового полигона в республике поддержан Экспертным советом при Минобрнауки России по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

Ученые Башкирии будут проводить мониторинг потоков парниковых газов и разработают методы контроля их баланса с помощью цифровых технологий. Проект реализуется университетами и научными организациями - участниками Евразийского НОЦ. Оператором карбонового полигона выступит Уфимский нефтяной университет.

Окончательное решение по созданию карбонового полигона в Башкортостане будет принято на заседании Экспертного совета, которое пройдет в ноябре. Об этом во время своего визита в республику сообщил профессор МГУ, член Экспертного совета при Минобрнауки России по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса, куратор проекта по созданию карбонового полигона в республике Александр Ольчев.

Он проехал по республике, осмотрел территории, отведенные под полигон и провел лекцию для участников научно-просветительского проекта "Лекторий НОЦ".

Ученый объяснил, почему такие понятия, как "карбоновый полигон", "карбоновый след", "декарбонизация" начали входить в лексикон не только ученых, но и государственных деятелей. И почему проблемы климата, которые лет 10-20 назад были "далеко за кадром", вышли на передний план. Связано это с глобальными изменениями климата.

В шестом оценочном докладе группы международных экспертов по изменению климата, представленном мировому научному сообществу в августе 2021 года, говорится, что за последние 10 лет температура на нашей планете повысилась на 0,25 градуса, причем максимально - в полярных широтах северного полушария, из-за чего тают льды и вечная мерзлота. Изменился режим осадков. Стали чаще повторяться экстремальные явления погоды, они стали намного интенсивнее - это так называемые волны жары, засухи, смерчи, наводнения.

- Средняя температура по земному шару увеличилась на 1,1 градуса. По Парижскому соглашению, которое ратифицировала Россия, максимальный перегрев допускается до 1,5 градуса. Значит, до него осталось всего 0,4 градуса, - сообщил профессор.

В изменении климата играют роль как антропогенные, так и природные факторы. К антропогенным относятся так называемые парниковые (климатически активные) газы: водяной пар, углекислый газ - СО2, метан, закись азота.

Углекислый газ поступает от промышленности, транспорта, производства цемента. Источником метана и закиси азота служит сельское хозяйство. Но доля человечества в "производстве" парниковых газов составляет около пяти процентов. Остальное приходится на природные экосистемы. Казалось бы, зачем делать акцент на человеческом влиянии? Особенность природных экосистем в том, что они способны не только выделять климатические активные газы, но и поглощать их - за счет растительности, поверхности мирового океана.

Для обеспечения экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучения климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям по указу президента России разрабатывается федеральная научно-техническая программа в области экологического развития России на 2021-2030 годы.

Для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса и создаются карбоновые полигоны. На начальном этапе их было семь, к которым позже добавились еще два. Срок работы полигона -15-20 лет.

Что такое карбоновый полигон? Вот последнее научное определение. Это один или несколько участков земной поверхности с репрезентативными для данной территории рельефом, структурой растительного и почвенного покрова, на котором реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие научного, кадрового и инфраструктурного потенциала в области разработки и испытаний технологий контроля баланса климатически активных газов природных систем.

На карбоновых полигонах проводятся эксперименты по измерению эмиссии и поглощения парниковых газов.

Важнейшая задача карбоновых полигонов - подготовка кадров высшей квалификации в области новейших методов экологического контроля, перспективных технологий для низкоуглеродной индустрии, сельского и муниципального хозяйства.

На картах среднесуточной концентрации углекислого газа и метана, построенных по спутниковым данным, территория России выглядит неплохо. Задачу достижения климатической нейтральности к 2060 году решить можно.

Профессор отметил, что Башкирия рассматривается как привлекательный регион для исследования потоков парниковых газов благодаря разнообразию природных экосистем, широкому спектру природных ландшафтов. Здесь много лесов, степей, залежных земель - в перспективе информация с карбонового полигона в нашей республике может закрыть "брешь данных" по таким территориям. Особенно Александр Ольчев отметил, что в Башкирии существует мощная поддержка научного сообщества - экологов, почвоведов, метеорологов.

Профессор ответил на многочисленные вопросы участников лектория. Например, почему карбоновый полигон не организуется в промышленных городах, например, Уфе, где углекислый газ выделяется в огромных количествах?

- Акцент сделан на природные экосистемы в связи с тем, что есть методики измерения парниковых газов в природе. В городах, если это не эмиссия с производства, таких методик нет. Определить, что происходит за окном с метаном, закисью азота, озоном очень сложно. Можно измерить концентрацию, но не поток. Это пока. В дальнейшем урбанизированные экосистемы станут объектом исследования, - ответил ученый.

Эффект от карбоновых полигонов проявится не завтра. Он долгосрочный, и, скорее всего, его оценят уже наши потомки.

- Есть надежда, что планета вступит в состояние равновесия, и катаклизмов будет меньше, То есть Земля придет к естественной климатической изменчивости. Это цель всех программных исследований, - отметил Александр Ольчев.

Лекцию можно посмотреть здесь.