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25.10.2021 17:40
Рубрика: Общество

Ковид построили

Создан калькулятор для оценки тяжести заболевания коронавирусом
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Спецвыпуск № 244(8595)
Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и Гентского университета (Бельгия) разработали калькулятор, который позволяет быстро и точно оценивать тяжесть заболевания COVID-19 на ранней стадии.
Фото: Пресс-служба Университета им. Лобачевского Фото: Пресс-служба Университета им. Лобачевского
Фото: Пресс-служба Университета им. Лобачевского

Ученым удалось выявить ключевые прогностические признаки. На основе анализа, проведенного с использованием искусственного интеллекта, было отобрано восемь параметров, которые могут с точностью до 87 процентов предсказать, разовьется ли у пациента тяжелое заболевание. Это такие показатели, как уровень креатинина, глюкозы крови, белка фибриногена, который связан со свертываемостью крови, C-реактивного белка и интерлейкина-6, характеризующих воспаление в организме, количество моноцитов и еще ряд других. Эти показатели можно измерить в большинстве клинических лабораторий по всему миру. При определенном их уровне у 14-17 процентов пациентов развивается тяжелая форма заболевания, требующая кислородной поддержки и госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Изучалась группа в 60 пациентов с COVID-19 в возрасте от 18 до 85 лет, исключая беременных женщин и пациентов с тяжелым иммунодефицитом. Анализы у добровольцев брали на первой неделе госпитализации. Контрольная группа состояла из 17 здоровых человек.

Врач заносит в калькулятор восемь основных показателей и получает прогноз течения заболевания

- Выявление пациентов, у которых разовьется тяжелая форма COVID-19 и полиорганные повреждения, прежде было проблемой. Нам же удалось точно спрогнозировать тяжесть их состояния, - рассказал "РГ" проректор ННГУ по научной работе Михаил Иванченко. - Для здравоохранения важно, чтобы пациенты с легкой формой заболевания не перегружали стационары. Методы анализа данных и машинного обучения позволили сузить большое количество лабораторных данных до нескольких простых и интерпретируемых показателей. Наша модель может помочь врачам в принятии решений по ранжированию пациентов с COVID-19 от умеренного до тяжелого течения болезни.

По словам одного из разработчиков, сотрудника Института информационных технологий математики и механики ННГУ Ольги Вершининой, метод оформлен в виде калькулятора тяжести COVID-19 и мобильного приложения для Android, доступного на сайте цифровой персонализированной медицины здорового старения ННГУ. Врач заносит в калькулятор восемь основных показателей и получает прогноз течения заболевания. Врачи клиники ПИМУ проверили работу калькулятора и дали положительные отзывы.

Кстати

Результаты партнерского исследования российских и бельгийских ученых опубликованы в ведущем журнале в области клинической иммунологии Frontiers in Immunology (Швейцария). Он включен в глобальную базу данных Scopus.

В регионах Общество Здоровье В мире Европа Бельгия Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Пандемия коронавируса COVID-19

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