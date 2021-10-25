Ульяновский министр, слетавший в разгар пандемии в Ниццу, снова в своем кресле

В ноябре 2020 года министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин был уволен губернатором Сергеем Морозовым со своей должности из-за утраты доверия. В сентябре 2020 года, в разгар пандемии, чиновник отправился на отдых не куда-нибудь, а прямо в Ниццу на небольшом частном самолете. При этом туда же и тем же рейсом проследовал предприниматель - владелец крупного пивзавода Михаил Родионов.

Вопросы были как по стоимости того вояжа, так и по "конфликту интересов", поскольку пивная бизнес-отрасль находилась именно в ведении министра АПК, и именно он принимал решения о предоставлении предприятию субсидий и иных преференций из бюджета. Впрочем, опальный министр недолго носил приставку "экс", поскольку с ситуацией не смирился и 1 декабря подал судебный иск о признании своего увольнения незаконным. В итоге он был восстановлен в должности, вернув "доверие работодателя" через суд.

Вслед за этой победой чиновника теперь уже губернатор Сергей Морозов опротестовал судебное решение. Правда, окончания истории на посту главы региона он не дождался, поскольку в апреле ушел в отставку.

Шестой кассационный суд отменил решение о восстановлении министра на работе, вернув дело на новое рассмотрение. И 22 октября дело было прекращено в связи с мировым соглашением сторон. Сейчас он, как и большинство региональных министров после недавних губернаторских выборов, находится в ранге и. о. и ждет утверждения в должности.

- Я разочарован подобным решением, потому что человек, который грубо нарушил антикоррупционное законодательство, он это место занимать не может. Сейчас изучаю правовую сторону вопроса, но, скорее всего, какие-то перспективы судебного решения в данном случае исчерпаны, - заявил "РГ" депутат Госдумы Алексей Куринный, первым поднявший вопрос о полете министра в Ниццу.

О том, что в деле поставлена точка, подтвердили и в областной прокуратуре.

- Мировые соглашения - это такая субстанция правовая, предусмотренная законодательством, которую даже сами стороны не имеют право обжаловать, а значит, на этом и завершается вся эта процедура, - пояснил старший помощник прокурора Василий Зима.