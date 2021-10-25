В Башкирии медработников заподозрили в подделке сертификатов о прививках

В Сибае медсестра и биолог городской больницы подозреваются в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. О задержании медработников сообщили в пресс-службе МВД России.

В региональном СК по Башкирии уточнили, что в сентябре 2021 года медсестра оформила подложные медицинские документы о якобы проведении осмотров девяти граждан перед вакцинацией от коронавирусной инфекции, затем внесла в единую государственную информационную систему здравоохранения ложные сведения о прохождении ими данной процедуры и изготовила сертификаты. После этого женщина передала документы своей сообщнице, сотруднице лаборатории.

Последняя получила за эти услуги 45 тысяч рублей, из которых 19 тысяч рублей передала медсестре.

Выявили данные факты в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники ФСБ России по РБ совместно с региональным МВД.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Служебный подлог и пособничество в его совершении".

Сейчас проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.