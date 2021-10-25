В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа

В Набережных Челнах из-под завалов извлекли третьего пострадавшего при взрыве газа в жилом доме. Как уточняют в Минздраве РТ, это мужчина 1951 года рождения. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжело. Его везут в БСМП.

Ранее удалось спасти двух несовершеннолетних братьев. Младший, 11-летний мальчик доставлен в больницу.

На место ЧП вылетел министр здравоохранения Марат Садыков. Также туда направляется премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, по факту взрыва возбуждено уголовное дело.